Se llama Martín Dardik, pero es más conocido como Trinche y la rompe tanto en streaming como en teatro, y se prepara para desembarcar en el Picadero el 14 de febrero con su espectáculo “Probando Gambetas”.

Después de agotar dos funciones en Mar del Plata y liderar el ranking de porcentaje de lleno según AADET, el humorista llega a las grandes ligas.

La propuesta es clara: un show de humor en vivo donde el stand-up, la improvisación y la charla directa con el público se mezclan para crear una experiencia única e irrepetible.

Tomás Rottemberg, Martín Dardik, y Pablo Fábregas. (Foto: Prensa)

Nada está completamente cerrado y todo puede pasar sobre el escenario. El público es protagonista y cada función se transforma en una noche distinta.

Un fenómeno que no para de crecer

Durante la última temporada en la costa, El Trinche se consolidó como uno de los shows más convocantes de la cartelera teatral. Su estilo fresco, dinámico y cercano lo llevó a iniciar una gira nacional que lo llevará por Neuquén, Córdoba, Rosario y Mendoza.

La clave del éxito está en la conexión con la gente: Trinche invita a los espectadores a ser parte activa del espectáculo, rompiendo la cuarta pared y generando un clima descontracturado donde las risas no faltan.

Martín Dardik con Probando Gambetas. (Foto: Prensa)

De Luzu TV al escenario: la consagración de Trinche

A pesar de su corta edad, Trinche ya tiene una amplia trayectoria como comediante. Empezó casi de chico y esa experiencia se nota en cada función: maneja el ritmo, la improvisación y el vínculo con la audiencia como pocos.

Actualmente brilla en Luzu TV, pero es arriba del escenario donde demuestra todo su potencial. Bajo la dirección de Pablo Fábregas, “Probando Gambetas” se consolida como una de las propuestas de humor en vivo más atractivas de la temporada 2026.

Una invitación a reírse fuerte y pasarla bien

El show promete una experiencia directa, interactiva y descontracturada. Trinche invita a todos a sumarse, reírse fuerte y vivir un rato inolvidable. Las entradas vuelan y la expectativa es total.