Portugal. The Man confirma su esperado regreso a la Argentina con un show íntimo y potente el 14 de mayo de 2026 en C Art Media.

A siete años de su última visita al país, la banda de rock alternativo liderada por John Gourley vuelve a Buenos Aires como parte de “The Denali Tour”, donde presentará su nuevo material de estudio.

Las entradas estarán disponibles únicamente a través de AllAccess.com.ar, con venta general el viernes 30 de enero a las 10:00 horas.

Portugal. The Man en Argentina 2026: fecha, lugar y tickets

Fecha: 14 de mayo de 2026

Lugar: C Art Media, Buenos Aires

Entradas: allaccess.com.ar

Venta general: viernes 30/01 – 10:00 hs

Un regreso esperado con nuevo disco: “SHISH”

Referentes de la experimentación sonora y el rock alternativo, Portugal. The Man llega al país para presentar “SHISH”, su décimo álbum de estudio.

Grabado en el estudio personal de John Gourley en Oregon, el disco se destaca por una libertad creativa absoluta, alejándose de las estructuras convencionales y fusionando géneros que van desde el thrash metal técnico hasta la psicodelia etérea.

Las canciones exploran temáticas profundas y personales: desde la crianza en los paisajes salvajes de Alaska hasta la resiliencia frente a los desafíos familiares, consolidando una propuesta artística madura y sin concesiones.

Una trayectoria que desafía etiquetas

Originarios de Wasilla, Alaska, Portugal. The Man construyó un recorrido singular que los llevó desde pequeños bares hasta los escenarios más importantes del mundo. Con una discografía que cruza soul, psicodelia y garage rock, la banda colaboró con figuras de peso como Danger Mouse y Mike D, reafirmando su identidad sonora y su espíritu experimental.

Música y compromiso social

Más allá de lo musical, el show en Buenos Aires también reflejará el fuerte compromiso social que caracteriza a la banda. A través de su fundación “Pass The Mic”, Portugal. The Man ha destinado recursos millonarios al apoyo de comunidades indígenas, una causa que atraviesa su obra y se manifiesta en canciones como “Angoon” y “Denali”, donde denuncian injusticias sistémicas y celebran la resistencia cultural.