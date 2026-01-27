Murió Adrián Bar. El músico tenía 73 años y dejó una huella imborrable en la historia del rock argentino. Sus cenizas serán arrojadas al mar en Santa Clara del Mar.

Este lunes se conoció la muerte de Adrián Bar, histórico líder de Orion’s BeethoveN. Según informó la productora Mandíbula, “está descansando en paz”.

Junto a su hermano Ronan, fundó Orion’s Beethoven (luego simplemente Orion’s), una de las bandas pioneras del “rock sinfónico” en los años 70. Su música cruzó la influencia de la música clásica, que heredó de sus padres, con la rebeldía del rock, y lo llevó a compartir escenario con leyendas como Luis Alberto Spinetta, Pappo y hasta grabar junto a Charly García.

Adrián Bar.

Un himno que marcó a generaciones

Adrián Bar fue el responsable de uno de los himnos más recordados de los años 80: “Toda la noche hasta que salga el sol, tocando en una banda de rock and roll… sin parar”.

Bar y Orion’s participaron de los festivales más importantes del país, desde Pinap hasta las distintas ediciones de B.A. Rock y La Falda Rock. En los 90, el músico también formó parte de Triciclosclos, mostrando su versatilidad y su amor por la música.

El año pasado, Bar publicó su primer libro, Bueno nada, presentado en diciembre en la Biblioteca del Congreso.

La productora con la que trabajó en los últimos años no confirmó el motivo de su muerte, pero sí adelantó que no habrá despedida pública. Sus cenizas serán arrojadas al Mar Argentino en Santa Clara del Mar, en una fecha a confirmar, “esperando la presencia de todos aquellos que necesiten y quieran acompañar a sus familiares y amigos más cercanos y en especial a su compañera Laura”.

En 2015, fue declarado Ciudadano Ilustre del Partido Tres de Febrero y recibió una mención honorífica de su amigo Willy Quiroga.