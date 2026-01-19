“Las cosas maravillosas” inicia una nueva temporada en el Multiteatro a partir del lunes 2 de febrero, con la incorporación de Sofi Morandi como narradora de esta exitosa experiencia teatral que lleva más de tres años en cartel y continúa emocionando al público.

La obra se presenta en el Multiteatro (Av. Corrientes 1283, Ciudad de Buenos Aires) con funciones durante febrero los lunes a las 20 h, viernes a las 22 h y sábados a las 21.30 h.

Las entradas están disponibles a través de Plateanet.

El lunes 2 de febrero en el Multiteatro comienza una nueva temporada de esta exitosa experiencia teatral

Dirigida por Mey Scápola, “Las cosas maravillosas” propone un formato íntimo y participativo que invita a los espectadores a ser parte activa del relato.

DE QUÉ TRATA “LAS COSAS MARAVILLOSAS”

Sofi Morandi y Mey Scapola

La historia gira en torno a una consigna tan simple como profunda: “Una lista de todas las cosas maravillosas que hay en el mundo. Todo aquello por lo que vale la pena vivir”.

Con un tono cargado de humor, sensibilidad y emoción, la obra construye una mirada luminosa sobre la vida y las pequeñas cosas que la hacen valiosa.

QUIÉNES FUERON LOS NARRADORES DE “LAS COSAS MARAVILLOSAS”

Desde su estreno en 2022, la versión argentina de “Las cosas maravillosas” se convirtió en un verdadero fenómeno teatral. La primera temporada contó con Peter Lanzani como narrador, bajo la dirección de Dalia Elnecavé.

Luego, el éxito continuó con las participaciones de Lali González, Franco Masini, Andy Kusnetzoff, Cande Vetrano, Victorio D’Alessandro, Florencia Otero, Natalie Pérez, Fer Dente, Juan Pablo Geretto y la propia Sofi Morandi, siempre bajo la dirección de Mey Scápola.