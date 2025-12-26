El Gobierno nacional oficializó el calendario de feriados 2026 y la noticia entusiasma a quienes ya están pensando en escapadas, viajes y descansos.

El año que viene habrá 12 fines de semana largos y se suman tres días no laborables con fines turísticos, una medida que busca darle un empujón al turismo interno y beneficiar a sectores como la hotelería, la gastronomía y el transporte.

La decisión quedó plasmada en la Resolución 164/2025, publicada en el Boletín Oficial, y se suma a los feriados que ya establece la Ley N° 27.399.

Salvo en enero y septiembre, todos los meses de 2026 tendrán al menos un fin de semana largo. Mayo y diciembre serán los más generosos, con dos cada uno.

El detalle de los feriados y días no laborables de 2026, mes por mes

Enero

Jueves 1: Año Nuevo (feriado inamovible).

Febrero

Lunes 16 y martes 17: Carnaval.

Marzo

Lunes 23: Día no laborable con fines turísticos.

Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Abril

Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).

Viernes 3: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

Viernes 1: Día del Trabajador (feriado inamovible).

Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable; se conmemora el 17).

Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10: Día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (feriado trasladable).

Septiembre

Sin feriados nacionales.

Octubre

Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable).

Noviembre

Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (trasladado desde el viernes 20).

Diciembre

Lunes 7: Día no laborable con fines turísticos.

Martes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Viernes 25: Navidad (feriado inamovible).

Todos los fines de semana largos confirmados para 2026

14 al 17 de febrero: Carnaval (4 días).

21 al 24 de marzo: Día de la Memoria (4 días).

2 al 5 de abril: Malvinas + Semana Santa (4 días).

1 al 3 de mayo: Día del Trabajador (3 días).

23 al 25 de mayo: Revolución de Mayo (3 días).

13 al 15 de junio: Güemes (3 días).

9 al 12 de julio: Independencia + día no laborable (4 días).

15 al 17 de agosto: San Martín (3 días).

10 al 12 de octubre: Diversidad Cultural (3 días).

21 al 23 de noviembre: Soberanía Nacional (3 días).

5 al 8 de diciembre: Inmaculada Concepción + día no laborable (4 días).

25 al 27 de diciembre: Navidad (3 días).

Cuáles son los días no laborables con fines turísticos

El Gobierno definió tres fechas clave para extender los descansos y fomentar el turismo en todo el país:

Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre

Estos días no laborables buscan que más personas puedan viajar y mover la economía en distintos destinos argentinos.

Feriado o día no laborable: ¿cuál es la diferencia?

La diferencia es clave para trabajadores y empresas:

Feriado: es obligatorio. Si se trabaja, corresponde pago doble según la Ley de Contrato de Trabajo.

Día no laborable: queda a criterio del empleador. Si se trabaja, no se paga extra.

Esta distinción impacta en la organización de las empresas y en el bolsillo de los trabajadores.