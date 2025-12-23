En la antesala de la Navidad, Luck Ra protagonizó un conmovedor gesto solidario al visitar el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, donde compartió una jornada inolvidable con los pequeños pacientes internados.

Acompañado por el reconocido streamer y creador de contenido Spreen, Luck Ra recorrió las salas del hospital entregando regalos, sacando fotos y regalando sonrisas.

Este acto de humanidad llega en un momento clave de la carrera de Luck Ra, quien atraviesa uno de los años más exitosos de su trayectoria.

Luck Ra y Spreen visitaron el Hospital Ricardo Gutiérrez

ASÍ FUE LA VISITA DE LUCK RA Y SPREEN AL HOSPITAL DE NIÑOS RICARDO GUTIÉRREZ

Recientemente, Luck Ra fue distinguido como Fenómeno del Año por Los 40 Principales, uno de los reconocimientos más importantes de la música en España.

Además, brilló en la gala con una interpretación icónica de sus grandes hits, entre ellos “La Morocha”, canción que lideró rankings a nivel global.

Luck Ra en el espacio de Los 40 principales en Argentina, donde tuvo un reencuentro con sus fanáticos de Buenos Aires

En paralelo, el cantante también celebró junto a sus fanáticos en Argentina durante su visita a los estudios de Los 40, donde vivió un encuentro íntimo y festivo con el público de Buenos Aires.

