El pan dulce es uno de los grandes protagonistas de la mesa argentina durante las Fiestas. Año tras año, este clásico navideño se reinventa con nuevas recetas, versiones artesanales y sellos de autor que elevan su valor gastronómico. En ese universo, uno de los más buscados vuelve a ser el de Donato De Santis, que ya tiene precio confirmado para la Navidad 2025.

La receta tradicional del pan dulce se basa en harina, agua, frutas y fermentación natural, aunque con el tiempo fue adoptando variaciones según la región y las costumbres. En el caso de Donato, la inspiración es bien clara y responde a sus raíces italianas: no se trata de pan dulce, sino de panettone, una versión más liviana y esponjosa.

Actualmente, Donato De Santis es jurado de MasterChef, el exitoso reality que se emite por Telefe, y además lidera Cucina Paradiso, su cadena de restaurantes de comida italiana con sucursales en Caballito, Recoleta, Villa Devoto y Palermo. Desde allí, cada diciembre lanza uno de los productos más esperados por sus seguidores.

Cuánto cuesta el pan dulce de Donato De Santis para la Navidad 2025. Crédito: Instagram

CUÁNTO CUESTA EL PAN DULCE DE DONATO DE SANTIS PARA LA NAVIDAD 2025

En los primeros días de diciembre, las redes sociales de Cucina Paradiso comenzaron a promocionar el ya clásico panettone de Donato De Santis. Para la Navidad 2025, el producto pesa 750 gramos y tiene un valor de $29.900, lo que representa un aumento de $6.900 respecto a 2024.

Cuánto cuesta el pan dulce de Donato De Santis para la Navidad 2025. Crédito: Instagram

El propio chef explicó en más de una ocasión la diferencia entre ambos productos: “En Italia se come panettone, no pan dulce, que es más español. Es más oscuro, tiene más nueces y está más cargado de frutas. El panettone, en cambio, es más esponjoso y liviano”.