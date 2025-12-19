El pan dulce es uno de los grandes protagonistas de la mesa argentina durante las Fiestas. Año tras año, este clásico navideño se reinventa con nuevas recetas, versiones artesanales y sellos de autor que elevan su valor gastronómico. En ese universo, uno de los más buscados vuelve a ser el de Donato De Santis, que ya tiene precio confirmado para la Navidad 2025.
La receta tradicional del pan dulce se basa en harina, agua, frutas y fermentación natural, aunque con el tiempo fue adoptando variaciones según la región y las costumbres. En el caso de Donato, la inspiración es bien clara y responde a sus raíces italianas: no se trata de pan dulce, sino de panettone, una versión más liviana y esponjosa.
Actualmente, Donato De Santis es jurado de MasterChef, el exitoso reality que se emite por Telefe, y además lidera Cucina Paradiso, su cadena de restaurantes de comida italiana con sucursales en Caballito, Recoleta, Villa Devoto y Palermo. Desde allí, cada diciembre lanza uno de los productos más esperados por sus seguidores.
CUÁNTO CUESTA EL PAN DULCE DE DONATO DE SANTIS PARA LA NAVIDAD 2025
En los primeros días de diciembre, las redes sociales de Cucina Paradiso comenzaron a promocionar el ya clásico panettone de Donato De Santis. Para la Navidad 2025, el producto pesa 750 gramos y tiene un valor de $29.900, lo que representa un aumento de $6.900 respecto a 2024.
El propio chef explicó en más de una ocasión la diferencia entre ambos productos: “En Italia se come panettone, no pan dulce, que es más español. Es más oscuro, tiene más nueces y está más cargado de frutas. El panettone, en cambio, es más esponjoso y liviano”.