Rogli reafirma su lugar como una de las voces más singulares y versátiles de la nueva generación con el lanzamiento de su nuevo single “Disculpame Señora”, disponible en todas las plataformas digitales desde el 16 de diciembre. Además, el artista anunció la llegada de “Hay Veces”, su próxima canción, que verá la luz el 26 de diciembre.

“Disculpame Señora” es una pieza de pop contemporáneo con una fuerte impronta melódica y una narrativa atravesada por la emoción. El single cuenta con la participación vocal de Connie E y la producción de Franco De Laurentiis, mejor amigo y socio creativo de Rogli desde sus comienzos.

Este reencuentro artístico funciona como un cierre de ciclo y una resignificación de sus orígenes, ya que el músico comenzó a escribir y producir canciones a los 15 años en La Plata.

Por su parte, “Hay Veces” se presenta como una canción acústica e íntima, donde Rogli explora la vulnerabilidad emocional, la introspección y una madurez creativa en pleno desarrollo.“‘Hay Veces’ está dedicada a mi abuela, que hace un año no está más con nosotros. La compuse de tal forma que quede a libre interpretación, para que cada oyente pueda darle su propio valor”, explicó el artista.

Radicado en Buenos Aires y con raíces platenses, Rogli construyó una identidad artística sólida que combina pop, melodía y elementos urbanos, con una fuerte sensibilidad estética y conceptual. Su perfil como creador integral lo distingue dentro de la escena: dirige su propio estudio, produce para otros artistas y se desempeña como A&R en un sello argentino-brasileño, liderando equipos, supervisando procesos creativos y controlando cada aspecto visual de sus lanzamientos.

Por: Picasa

En su recorrido artístico se destacan colaboraciones con referentes del freestyle como Kódigo, un show con sold out en el Teatro Bar de La Plata y participaciones junto a bandas como Un Verano.

Además, Rogli se posiciona como un aliado estratégico para marcas que buscan conectar con audiencias jóvenes a través de contenido original, campañas con narrativa emocional y assets audiovisuales de alta calidad. El artista se encuentra abierto a integraciones en videoclips, producción musical, shows en vivo y desarrollos creativos con foco en el storytelling y el propósito.