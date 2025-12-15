El nombre de L-Gante volvió a quedar ligado a una causa judicial luego de que una copia de su Documento Nacional de Identidad fuera encontrada durante una serie de allanamientos realizados en estudios jurídicos vinculados a los llamados “caranchos top”.

Se trata de una organización acusada de llevar adelante una de las maniobras de fraude a aseguradoras más grandes de los últimos años.

Según trascendió, la fotocopia del DNI del cantante de trap apareció entre la documentación secuestrada por la Policía bonaerense y fuerzas federales en uno de los procedimientos ordenados por la Justicia.

El hallazgo se dio en el marco de una investigación que incluyó inspecciones en domicilios ubicados en Vicente López, El Palomar, Haedo, Ramos Mejía, Morón, Virreyes, Caseros, San Miguel, Ituzaingó y distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

Por el momento, los fiscales no lograron determinar si L-Gante fue cliente del estudio investigado o si su identidad habría sido utilizada sin su consentimiento para cometer las estafas.

Desde el entorno judicial aclararon que el cantante no está imputado, aunque su documentación ahora forma parte del expediente y será analizada junto con el resto de las pruebas recolectadas.

Encontraron el DNI de L-Gante en un allanamiento: la Justicia investiga si se vinculó con una banda estafadora | Créditos: Captura X @24conurbano

ESCÁNDALO JUDICIAL QUE INVOLUCRA A L-GANTE

El operativo, dispuesto por la jueza de Garantías Karina De Luca y encabezado por el fiscal Claudio Oviedo, incluyó un total de 30 allanamientos. Como resultado, se concretaron 10 detenciones y más de 110 personas quedaron imputadas. Además, aún hay ocho prófugos con pedido de captura nacional e internacional.

Durante los procedimientos, las autoridades secuestraron poderes notariales falsos, certificados médicos apócrifos, presupuestos adulterados de talleres mecánicos, armas de guerra y estupefacientes. La investigación se fortaleció a partir de nuevas denuncias de las aseguradoras Zurich y Federación Patronal, que aportaron al expediente al menos 45 hechos adicionales.

Según consta en la causa, la banda operaba con una estructura bien definida. El mecanismo consistía en captar personas con pólizas activas, simular accidentes de tránsito y presentar reclamos ante distintas aseguradoras mediante documentación falsa, logrando así cobros indebidos.

El presunto líder de la organización fue identificado como Matías Rodrigo Giovanelli, un abogado conocido en redes sociales por su cuenta “Tu Abogado Responde”, donde se mostraba como influencer legal.

Tras permanecer prófugo durante las primeras etapas de la investigación, se entregó a la Justicia a comienzos de julio. Junto a él quedaron imputados Juan Carlos Cavallo, Susana Alejandra Beatriz Lucas, Ariana Frank, Reynaldo Antonio Falcone y Micaela Carla Palmisano, quien continúa prófuga.