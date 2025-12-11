El repudio que Vanesa Carbone hizo público contra Soledad Pastorutti, quien halagó varias veces a su marido por su condición de participante de La Voz Argentina, motivó que Mimi recordara su vieja guerra con la exmediática.
“Carbone se le tiraba a Luciano cuando estaba conmigo”, acusó Mariela Alvarado en alusión a El Tirri, su novio y primo de Marcelo Tinelli.
“Era terrible era esa chica”, continuó en diálogo por WhatsApp con Pampito.
Ahí, el conductor de Puro Show leyó el palazo que la caribeña le tiró a la exnovia de Ricardo Fort: “Qué bueno que padezca ella, dice lo que me hizo a mí”.
“Por poco la agarro de los pelos”, remató Mimi.
Qué dijo Vanesa Carbone
Luego, Vanesa se defendió a través de Matías Vázquez: “Decíle a Mimi que el Tirri fue celestino de una relación que tuve con alguien cercano a él”.
“Es amigo mío hace más de 20 años. Soy feliz que él sea feliz con Mimi Porque le hizo muy bien. Nunca tuve nada con el Tirri”.
Como si fuera poco, Vanesa Carbone le mandó un mensaje a Luciano El Tirri protestándole porque “tu mujer dice esto”, en clara provocación a Mimi Alvarado.