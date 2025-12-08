La histórica bailarina de tango Mora Godoy volvió a referirse al conflicto judicial que mantiene con Mariana Brey y aseguró que, desde que decidió avanzar con la demanda, recibió amenazas vinculadas al caso. La artista dio una entrevista a Juan Etchegoyen en Mitre Live y reconstruyó el doloroso camino que transitó desde que su nombre quedó envuelto en acusaciones mediáticas.

“Fue durísimo y tremendo lo que pasó con este tema porque se lo llevó puesto a mi papá”, relató muy conmovida.“Mi papá se enfermó después de lo que contó esta mujer que no es periodista, es una operadora. Al poco tiempo hizo metástasis y yo me dediqué dos años a cuidarlo”, expresó, responsabilizando directamente a la exposición pública.

Godoy fue contundente al recordar cómo comenzó el conflicto. “Fue muy doloroso que titulen en LAM ‘Mora Godoy estafadora’”, señaló.Según su versión, en el ciclo de Ángel de Brito “llevaron a dos bailarines a mentir”, lo que disparó un daño mediático irreparable.

MORA GODOY CONTUNDENTE

La bailarina remarcó que el juicio por difamación avanza firmemente contra Mariana Brey: “Ella se está comiendo un juicio y no presentó ninguna prueba. Está probado que yo nada tenía que ver”.

En su relato, también aclaró que LAM y la productora Mandarina quedaron afuera de la causa porque ella decidió seguir sola: “Soy una laburante. No me van a llevar puesta”.

Lo más grave apareció cuando habló de aprietes y condicionamientos: “Recibí muchísimas amenazas. De un medio en particular me dijeron: ‘Ojo, nunca más vas a ir a la TV. Bajá el tono y sacá el juicio’”.

Pero lejos de retroceder, duplicó su defensa: “No retiro nada. Si algún día voy a LAM, voy a hablar de este tema. Me deben una gran disculpa”.

Incluso desmintió un comentario reciente de Ángel de Brito: “Dijo que no me nombraban porque mandé cartas documento y eso es mentira. Nunca mandé una. Me difamaron y yo me estoy defendiendo del daño que hicieron”.