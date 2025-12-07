El estreno de la serie sobre la vida de Yiya Murano, conocida como “La Envenenadora de Monserrat”, reavivó viejas heridas dentro de su familia. Su hijo, Martín Murano, expresó públicamente su descontento con la ficción producida por Kuarzo, y sus declaraciones habrían provocado una fuerte respuesta desde el entorno de la productora.

Según contó Juan Etchegoyen en Mitre Live, los integrantes del equipo que trabajó en la serie tomaron una drástica determinación luego de los cuestionamientos del hijo de la criminal: “Distintos trabajadores de la productora bloquearon al hijo de Yiya Murano en WhatsApp”.

EL ENOJO ENTRE LA PRODUCTORA Y EL HIJO DE YIYA MURANO

Etchegoyen explicó que la tensión entre Martín Murano y Kuarzo se profundizó tras la postura crítica que él mantuvo desde el inicio del proyecto.

“Está todo muy mal entre el hijo de Yiya Murano y la productora. Entiendo que Martín manifieste su descontento, pero en Kuarzo eso no cayó bien”, sostuvo el conductor.

El hijo de la asesina explicó por qué sacó a subasta la famosa vajilla. Por: eltrece

Aunque al principio había asegurado públicamente que no vería la serie, Martín terminó haciéndolo. El periodista reveló detalles de su conversación con él: “Le gustó la ficción, pero me dijo que no tiene nada que ver con la realidad”.

En declaraciones recientes, Martín Murano no solo criticó la manera en que se retrata la historia, sino que también dejó en claro que no siente ningún tipo de vínculo afectivo con Yiya: “No la extraño, aborrezco y repudio todo lo que hizo”.