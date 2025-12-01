El sábado 20 de diciembre a las 20:30 hs, el Auditorio de Belgrano (Virrey Loreto 2348, CABA) se vestirá de fiesta para recibir “Navidad Sinfónica – El Reloj de la Navidad”.
Es una experiencia inmersiva con una gran orquesta sinfónica en vivo, más de 40 artistas, actuaciones teatrales y un impresionante despliegue visual.
El espectáculo combina clásicos navideños, narrativa fantástica y una puesta escénica que transforma el Auditorio de Belgrano en un verdadero mundo de ilusión.
De qué trata “Navidad Sinfónica – El Reloj de la Navidad”.
La historia, escrita y dirigida por Chacho Garabal, comienza en la Fábrica de Juguetes y Sorpresas de Santa, donde el mágico reloj que marca la cuenta regresiva hacia la Navidad se detiene misteriosamente. Sin su sonido, no habrá campanas… y sin campanas, no habrá Navidad.
Los Jugueteros iniciarán entonces una aventura a contrarreloj, encontrándose con personajes legendarios como la Befana —la sabia amiga de los Reyes Magos— y el enigmático Relojero, quien les revelará una gran verdad: la Navidad se construye entre todos.
Clásicos navideños en versión sinfónica
Acompañados por la Orquesta del Multiverso, bajo la dirección de la Maestra Clara Ackermann, y la dirección artística y coreográfica de Flavia Pereda, el público podrá disfrutar nuevas versiones de clásicos navideños como:
- “Jingle Bells”
- “Santa Claus llegó a la ciudad”
- “Rudolph, el reno”
- “Believe”
- “Una dulce Navidad”
- “Tus deseos”…y muchos más.
Un encuentro especial con Santa antes del show
Desde las 20:00 hs, Santa estará recibiendo a las familias en el hall del Auditorio para escuchar los deseos de los más pequeños y sacarse fotos, dando inicio a una velada llena de ternura, emoción y espíritu navideño.
Una tradición que crece cada año
Tras su estreno en 2022 y exitosas presentaciones en Buenos Aires y Ciudad de México, “Navidad Sinfónica – El Reloj de la Navidad” celebra su cuarta temporada, consolidándose como un clásico moderno de la programación de fin de año.