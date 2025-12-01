Las Sombras, la banda pampeana que se consolidó como una de las propuestas más originales del rock argentino actual, regresa con “Damocles”, el primer adelanto de su próximo trabajo discográfico. La canción profundiza en la tensión constante entre deseo y peligro, un sello emocional que marca esta nueva etapa del grupo.

“Damocles”: un clima cinematográfico entre amenaza y ansiedad

Inspirada en la clásica imagen de la espada que pende sobre la cabeza del personaje griego, “Damocles” propone un recorrido inquietante y casi cinematográfico. Con guitarras distorsionadas, atmósferas densas y un pulso siempre al borde del estallido, la banda construye una sensación permanente de amenaza.

El tema combina un sonido áspero, emocional y preciso, donde cada arreglo avanza al filo del abismo, sin retroceder. Se trata de un nuevo pulso dentro de la identidad sonora de Las Sombras.

El single fue producido, mezclado y masterizado por Dylan Lerner, y abre la puerta a una etapa artística renovada que definirá el espíritu de su próximo álbum.

Próximos shows de Las Sombras

12.12 — CABA (CC Richards) – La Parte Oscura del Boliche VI

13.12 — Quilmes (Club de Arte Tempuja) – junto a Pérez

Quiénes son Las Sombras

Las Sombras es una banda de rock originaria de La Pampa, Argentina, integrada por Nicolás Lippoli, Manuel Fernández, Julián Pico y Juan Carena.

A lo largo de tres discos de estudio, la banda construyó una identidad musical sólida y versátil, profundamente arraigada a la cultura argentina. Su estilo combina:

estructuras de blues no convencionales,

tintes tangueros,

la crudeza del rock más clásico,

influencias de la música fundacional de los 60.

Con “El Club de los Nostálgicos” (2022), la banda incorporó elementos más introspectivos y un sonido más cercano al pop, explorando sintetizadores, efectos y percusiones sin perder su esencia.

Una banda con un vivo arrollador

La fuerza de Las Sombras no solo se expresa en sus grabaciones: sus shows en vivo son experiencias sensoriales inmersivas, como quedó plasmado en el mediometraje “El Precio de la Canción”.

La banda recorrió escenarios de Argentina, Chile y otros países, y participó en festivales como:

Music Wins ,

Buena Vibra ,

Woodstaco ,

En Órbita.

Además, compartió escena con artistas como Carolina Durante, Juana Molina, Usted Señalemelo, Los Espíritus, Las Ligas Menores y Rich Robinson.



