El reconocido actor y cantante Ángel Ruiz regresa a Buenos Aires con una única función de su nuevo espectáculo “Susurros de ida y vuelta”, acompañado por el maestro Bru Ferri.

La presentación será el jueves 11 de diciembre de 2025 a las 22 h en el Teatro Picadero (Pje. Enrique Santos Discépolo 1857, CABA).

Tras el éxito de “Miguel de Molina al desnudo”, el artista vuelve a la Argentina para ofrecer una propuesta íntima, emotiva y profundamente musical.

Ángel Ruiz y Bru Ferri. Foto: prensa

De qué trata “Susurros de ida y vuelta”

“Susurros de ida y vuelta” es un recital-conversación donde la música se convierte en un puente emocional entre España y Argentina. El espectáculo reúne canciones que marcaron el recorrido artístico de Ángel Ruiz, piezas que lo interpelaron por su sensibilidad y que lo conectaron con un lugar propio, cercano y reconocible.

El artista plantea una experiencia que va más allá del formato tradicional:

El público se integra al clima del escenario y participa del encuentro.

Las canciones cruzan el Atlántico: España, Argentina, México y Cuba se entrelazan en un repertorio emocional.

La propuesta busca derribar la distancia entre artistas y espectadores, generando un ambiente cálido, cercano y compartido.

Cada función es distinta, porque cada público aporta su propia energía. En ese intercambio nace la esencia del espectáculo: un ida y vuelta auténtico donde la emoción guía la escena.

Una noche para celebrar la música como puente

Ángel Ruiz destaca que la música ha sido siempre su territorio de encuentro. En este espectáculo rinde homenaje a autores que han iluminado su camino y que representan un vínculo profundo entre ambas orillas del Atlántico. “Susurros de ida y vuelta” se propone como una velada de música, historias y verdad, un espacio para compartir recuerdos, silencios y emociones que viajan de un público a otro.

Fecha, lugar y entradas para “Susurros de ida y vuelta”