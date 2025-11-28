El escándalo entre la China Suárez y Julieta Poggio sumó un protagonista inesperado: Alberto Samid.

El empresario irrumpió en la polémica y no dudó en tomar partido, lanzando un fuerte mensaje contra la actriz en su cuenta de X (ex Twitter).

Todo comenzó cuando Poggio, ex finalista de Gran Hermano, preguntó en un programa si la China actuaba en “La Hija del Fuego”. La actriz entendió mal la consulta y la cruzó públicamente, generando una ola de repercusiones en redes y en los medios.

El mensaje de Samid que encendió la polémica

En medio del revuelo, Samid decidió meterse de lleno en la discusión y le habló directamente a la actriz:

“María Eugenia: hasta yo entendí que la chica preguntó si actuás en esta serie. No hacía falta rebajar así a una mujer. Igual no es la primera vez que lo hacés. Pero debería ser la última”, escribió el empresario, dejando en claro su postura.

El comentario de Samid no tardó en viralizarse y sorprendió a todos por el tono directo y la decisión de involucrarse en una pelea del mundo del espectáculo.

Captura de X

El cruce entre la China Suárez y Julieta Poggio

El conflicto arrancó cuando la China Suárez respondió de manera filosa a la pregunta de Poggio sobre su participación en la serie, lo que fue interpretado como una reacción desmedida.

En el programa donde se originó el malentendido, tanto Lizardo Ponce como la Tía Sebi salieron a defender a Julieta y criticaron la actitud de la actriz.

A la polémica también se sumó Patricia Destefani, la mamá de Julieta, quien respaldó a su hija y apuntó contra la enemiga de Wanda Nara.

La respuesta de Julieta Poggio y el mensaje a sus seguidores

Por ahora, Julieta Poggio no habló directamente sobre el cruce con la China, pero sí aprovechó para responderle a los haters y, de paso, lanzar algunas indirectas.

En sus redes, compartió una foto del nuevo café que abrirá junto a su familia y escribió:

“Será un éxito, como todo lo que se hace con amor, dedicación y esfuerzo y sin joder a nadie”.

El escándalo sigue sumando capítulos y, con la inesperada intervención de Samid, la pelea mediática promete seguir dando que hablar.