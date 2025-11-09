Manuel Wirtz visitó el programa Almorzando con Juana y conmovió a todos al relatar el duro momento que vivió en 2020, cuando estuvo al borde de la muerte.

El músico no solo compartió detalles de su lucha por la vida, sino que también resaltó el papel fundamental que tuvo Dante Gebel durante ese proceso.

“Dante Gebel es mi pastor. Yo debo decir que es mi pastor. No tengo ningún problema en decirlo. Soy un tipo que a los 29 años me abracé a Jesús y me cambió la vida y hoy estoy acá dando este testimonio”, expresó Wirtz, visiblemente emocionado frente a la mesa.

El músico contó que la relación con Gebel viene de hace muchos años, desde que el pastor fue a dar una charla en San Nicolás, en un evento donde a Wirtz le entregaron una placa. Desde entonces, forjaron un vínculo de confianza y amistad.

MANUEL WIRZT REVELÓ EL ROL FUNDAMENTAL QUE TUVO DANTE GEBEL EN SU RECUPERACIÓN

“Dante hace muchas cosas que nadie sabe que hace. Por el prójimo. Hace una labor silenciosa. El flaco es un tipo muy copado, muy noble, muy honesto”, remarcó Wirtz, destacando el perfil bajo y la generosidad del pastor.

Durante la pandemia, el artista atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida: “Me dio una mano muy grande durante la pandemia. Me acompañó mucho. No la pasé bien a nivel salud. Casi me voy. Y entonces estuvo presente ahí con mi familia, bancando la parada. Estuve internado, casi entubado. Con neumonía bilateral. Él estuvo acompañándome y acompañó a mi familia”, relató.

Wirtz no dudó en agradecer públicamente a Gebel por su apoyo incondicional: “Dante es un gran tipo. Y está haciendo un buen programa en televisión”, concluyó, dejando en claro la importancia de la contención espiritual y humana en los momentos más críticos.

La historia de Manuel Wirtz y Dante Gebel dejó una huella en la mesa de Juana Viale y emocionó a todos los presentes, mostrando el valor de la solidaridad y la fe en tiempos difíciles.

