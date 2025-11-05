A pocos días de regresar a la Argentina, Juana Viale asistió a un evento y desmintió los rumores que indicaban que estaría peleada con su madre, Marcela Tinayre, tras no haber asistido a su reciente cumpleaños.

Mirtha Legrand en el cumpleaños de Marcela Tinayre (Foto: Movilpress).

En diálogo con LAM, Juana reconoció que, como en cualquier relación madre e hija, existen diferencias, pero negó tajantemente que no se hablen desde hace dos meses.

Marcela, por su parte, también descartó una pelea con Juana. ¡En este video, Pampito te canta la posta sobre el enfrentamiento madre e hija!