Charlie Sheen volvió a quedar en el centro de la conversación pública tras ofrecer una respuesta que, aunque breve, encendió especulaciones sobre su vínculo actual con Denise Richards.

Durante su participación en el podcast de Bill Maher, el conductor le mencionó que la actriz “claramente todavía te ama”, a lo que Sheen contestó sin rodeos: “Sí”. Ese monosílabo fue suficiente para reactivar el interés sobre una relación que marcó titulares durante años.

Sheen y Richards se separaron en 2006, luego de un proceso mediático cargado de acusaciones, tensiones y medidas judiciales.

En aquel momento, la actriz obtuvo una orden de restricción, la custodia de sus hijas quedó bajo supervisión y el conflicto terminó expuesto de forma cruda en la prensa. El divorcio fue, en su momento, uno de los más explosivos de Hollywood.

Charlie Sheen junto a las hijas que tuvo con Denise Richards, Sam y Lola.

Con el paso del tiempo, la relación fue transformándose. Sheen recordó en la entrevista que, tras varios años de distancia, lograron volver a comunicarse con calma, priorizando el bienestar de sus hijas. Ese proceso —largo, complejo y fuera del foco mediático— permitió que la ex pareja construyera una convivencia respetuosa.

CHARLIE SHEEN ASEGURA QUE DENISE RICHARDS AÚN LO AMA

La referencia de Maher surgió a partir de declaraciones recientes de Richards en torno a la docuserie que retrata la vida del actor.

Charlie Sheen sorprendió al asegurar que Denise Richards aún siente algo por él, a dos décadas del divorcio (Foto: AP/Paul Skipper).

Allí, la actriz defendió una imagen distinta de la que históricamente se difundió de Sheen: “Él no es en absoluto lo que la gente piensa”, aseguró. El actor reconoció que esas palabras lo conmovieron y le hicieron bien: “Me alegró escuchar eso. Lo recuerdo muy claramente”, confió durante el diálogo.

Aunque Sheen no profundizó en la afirmación de que Richards podría seguir enamorada de él, su respuesta dejó abierta la puerta a múltiples interpretaciones. Lo cierto es que, al menos públicamente, ambos parecen haber logrado algo que pocos ex matrimonios turbulentos consiguen: una convivencia basada en la madurez y la paz familiar.