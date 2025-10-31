Las modalidades de celebración mutan: llega desde Estados Unidos y Europa una nueva moda (o mecánica) que permite que los invitados contribuyan económicamente a la realización de una fiesta mediante un link de pago. La contribución puede cubrir el anticipo, complementar la ambientación o financiar shows y otros servicios.

En la Argentina, Jano’s Eventos ya implementó la iniciativa para sus salones, adaptándola a casamientos y fiestas de 15. La compañía explica que la práctica resuelve “el clásico problema del regalo” y democratiza el acceso a eventos con mayor nivel de personalización.

Analistas del sector señalan que la modalidad transforma la planificación del evento en una experiencia colectiva y participativa, y que su adopción podría consolidarse en la región en los próximos meses.