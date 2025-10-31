Noviembre se viene con todo en HBO Max. La plataforma prepara un mes cargado de novedades, con series originales que prometen dar que hablar, películas para todos los gustos, documentales imperdibles y la transmisión en vivo de la noche más importante de la música latina: los Latin Grammy.

Entre los títulos más esperados, se destacan la serie brasileña Ângela Diniz: Asesinada y Condenada, la comedia dramática I Love LA y el thriller histórico Merteuil: Juegos de Seducción.

Además, llegan películas de acción, terror y drama, junto a documentales que exploran desde historias de vida hasta el detrás de escena de figuras icónicas.

Las series que llegan a HBO Max en noviembre

El 13 de noviembre desembarca Ângela Diniz: Asesinada y Condenada, una serie original de HBO inspirada en el pódcast Praia dos Ossos. La historia revive el caso real que sacudió a Brasil: Ângela Diniz, una mujer que desafió los mandatos sociales y fue asesinada por su pareja, Doca Street. El caso marcó un antes y un después en la lucha feminista del país.

Foto: prensa HBO Max

El elenco está encabezado por Marjorie Estiano, Emilio Dantas y Antonio Fagundes, bajo la dirección de Andrucha Waddington.

Para los que buscan algo más liviano, el 2 de noviembre se estrena I Love LA, creada y protagonizada por Rachel Sennott. La serie sigue a un grupo de amigos que intenta sobrevivir al amor y la ambición en Los Ángeles, con un reparto que incluye a Josh Hutcherson y Odessa A’zion.

El 14 de noviembre llega Merteuil: Juegos de Seducción, una adaptación libre de “Las amistades peligrosas”, con Anamaria Vartolomei y Diane Kruger en una historia de poder, traición y deseo en la París del siglo XVIII.

Películas para todos los gustos: acción, terror y drama

La pantalla de HBO Max se enciende con estrenos de alto impacto. El 14 de noviembre se suma La Fianza, un thriller donde una familia queda atrapada en una pesadilla tras la llegada de un extraño vinculado al narcotráfico.

El 7 de noviembre, los fanáticos del espionaje tienen cita con Código Negro, dirigida por Steven Soderbergh y protagonizada por Cate Blanchett y Michael Fassbender. Una historia de traiciones, secretos y decisiones imposibles.

Foto: prensa HBO Max

Para los amantes del terror, noviembre trae varias opciones: Haz que Regrese (28 de noviembre), donde dos hermanos descubren un ritual siniestro en la casa de su nueva madre adoptiva; Drop: Amenaza Anónima (28 de noviembre), con Meghann Fahy enfrentando una amenaza mortal a través de mensajes anónimos; y La Mujer de las Sombras (14 de noviembre), un drama oscuro con Danielle Deadwyler.

Foto: prensa HBO Max

La comedia navideña también dice presente con El Mejor Espectáculo Navideño de Todos los Tiempos (14 de noviembre), ideal para ver en familia.

Documentales y docuseries: historias reales que emocionan

El 6 de noviembre se estrena Mi Ayrton, por Adriane Galisteu, una docuserie brasileña que repasa la vida y el legado de Ayrton Senna a través de los ojos de su pareja, con testimonios inéditos y recuerdos personales.

El cine argentino tiene su homenaje con Nueve Auras, un documental sobre Fabián Bielinsky, el director detrás de “Nueve Reinas” y “El Aura”, con la participación de Ricardo Darín y Gastón Pauls.

El 14 de noviembre, los fanáticos de la música podrán ver One to One: John & Yoko, un viaje íntimo al primer año de John Lennon y Yoko Ono en Nueva York, con material nunca antes visto.

Latin Grammy 2024: la gran fiesta de la música latina, en vivo

El 13 de noviembre, desde las 21:00, HBO Max y TNT transmiten en vivo los Latin Grammy, la noche más importante de la música latina. Además, habrá un pre-show exclusivo con acceso a los nominados y la conducción de Lety Sahagún y Heisel Mora.

Sora Wong and Sally Hawkins on the set of A24’s BRING HER BACK Por: Ingvar Kenne

Más estrenos y temporadas completas

Noviembre también trae nuevas temporadas de series como Cold Case (del 5 al 7 de noviembre) y Poquita Fe (temporada 2, desde el 7). Entre las películas destacadas figuran Ferrari (7 de noviembre), Jumanji: En la Selva (15 de noviembre), The Great Wall (29 de noviembre) y Las Dos Reinas (29 de noviembre).

Para los fanáticos de los realities y el true crime, llegan títulos como Harry Potter: Magos Pasteleros (temporada 2, 2 de noviembre), Catch Me: The Hunt for a Master Scammer (14 de noviembre) y Obsession: The Murder of a Beauty Queen (28 de noviembre).

Todo lo que tenés que saber para no perderte nada

Con una grilla que incluye acción, drama, terror, comedia, documentales y eventos en vivo, HBO Max se prepara para un noviembre inolvidable.

Ya sea que busques maratonear series, emocionarte con historias reales o vibrar con la música latina, la plataforma tiene una propuesta para cada espectador.

Agendá las fechas, prepará el sillón y disfrutá de un mes a puro estreno.