Los Premios PRODU 2025, el reconocimiento más prestigioso de la industria audiovisual en Iberoamérica, anunciaron hoy a los ganadores de su novena edición, en un año récord de participación.

La gala, que celebra a los mejores contenidos, talentos, producciones y formatos, se transmitirá el martes 11 de noviembre a través de streaming en la página oficial de Premios Produ.

Fecha de transmisión: 11 de noviembre

🕐 Horarios: 12 PM (CDMX) / 1 PM (Miami) / 3 PM (Buenos Aires) / 7 PM (Madrid)

🎤 Conductores: Jimena Gállego, Alan Tacher y Ricardo Morán

🌐 Streaming gratuito en premiosprodu.com y produ.com

Iberoamérica celebra lo mejor del año: México, Argentina y España lideran el ranking de premios

Como en ediciones anteriores, México volvió a posicionarse como el país más premiado con 45 galardones, seguido por Argentina (41) y España (29). Completan el Top 5: Colombia (16) y Brasil (11), con menciones destacadas para Chile, Uruguay y Turquía.

Las plataformas más premiadas:

Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus+, ViX, Caracol Televisión, YouTube, Apple TV, Mega, Spotify, Telefe, RTVE, TelevisaUnivision, Flow, Atresplayer, Canal RCN, entre otras.

Contenidos más premiados: “El Eternauta” y “Mentiras, la serie” arrasaron en los PRODU 2025

Las producciones con más premios fueron:

“El Eternauta” (Netflix/K&S Films) – 6 premios

Mejor Serie Fantástica, Sobrenatural o Distópica

Mejor Serie de Adaptación Literaria

Mejor Dirección de Serie de Suspenso (Bruno Stagnaro)

Mejor Producción de Serie de Drama

Mejor Dirección de Fotografía

Mejor Actor Protagonista de Drama (Ricardo Darín)

“Mentiras, la serie” (Prime Video) – 6 premios

Mejor Serie de Comedia Romántica

Mejor Cast

Mejor Dirección de Serie de Comedia (Gabriel Ripstein)

Mejor Actor Protagonista de Comedia Romántica (Luis Gerardo Méndez)

Mejor Actriz Protagonista (Belinda y Mariana Treviño – premio compartido)

Ganadores Premios PRODU 2025: lista completa

Talento Artístico:

Mejor Actriz Protagonista de Comedia Romántica (compartido): Belinda y Mariana Treviño por Mentiras, la serie (Prime Video/Amazon MGM Studios, Cine Vaquero, Pez Caja)

Mejor Actor Protagonista de Comedia Romántica: Luis Gerardo Méndez por Mentiras, la serie (Prime Video/Amazon MGM Studios, Cine Vaquero, Pez Caja)

Mejor Actriz Principal de Comedia de Fusión de Estilos (postumo): Verónica Echegui por A Muerte (Atresmedia TV, Sábado Películas, Playtime Movies, Deaplaneta, Apple TV+)

Mejor Actor Protagonista de Comedia de Fusión de Estilos: Carlos Scholz por La vida breve (Movistar Plus+/Zeta Studios)

Mejor Actor Protagonista de Comedia Negra: Guillermo Francella por El encargado 3 (Disney+/Star Original Productions, Pampa Films, Gloriamundi Producciones)

Mejor Actor Protagonista de Parodia, Sátira: Santiago Korovsky por División Palermo 2 (Netflix/K&S Films)

Mejor Actor Principal de Dramedy: Eugenio Derbez por Acapulco 4 (AppleTV/Lionsgate Television, 3Pas Studios, The Tannenbaum Company)

Mejor Actor Protagonista de Dramedy : Alan Sabbagh por El mejor infarto de mi vida (Disney+/Star Original Productions, Pampa Films, Producciones Audiovisuales Integradas A.I.E, Gloriamundi Producciones, Tandem Films)

Mejor Actriz Protagonista de Dramedy : Griselda Siciliani por Envidiosa (Netflix/Kapow, Tolmur)

Mejor Actriz Protagonista de Drama Criminal, Carcelario: Eréndira Ibarra por Accidente (Netflix/Mar Abierto Productions)

Mejor Actor Protagonista de Drama Criminal, Carcelario: Diego Calva por Celda 211 (Netflix/Woo Films)

Mejor Actriz Protagonista de Thriller : Soledad Villamil por Atrapados (Netflix/Haddock Films)

Mejor Actor Protagonista de Serie Policial y Thriller : Álvaro Rico por El jardinero (Netflix/DLO Producciones)

Mejor Actor Principal de Serie Policial y Thriller: Miguel Rodarte por Las Azules (AppleTV/Lemon Studios)

Mejor Actriz Principal de Serie Policial: Bárbara De Regil por Mujeres asesinas 3 (ViX/The Mall)

Mejor Actriz Protagonista de Comedia Negra y Parodia/Sátira: Cecilia Suárez por Serpientes y escaleras (Netflix/Woo Films, Noc Noc Cinema)

Mejor Actriz de Película estrenada en plataforma: Dolores Heredia por Pedro Páramo (Festival de Cine de Toronto TIFF, Netflix/Woo Films, Redrum)

Mejor Actor de Película estrenada en plataforma: Tenoch Huerta Mejía por por Pedro Páramo (Festival de Cine de Toronto TIFF, Netflix/Woo Films, Redrum)

Mejor Actriz Principal de Serie Fantástica, Sobrenatural, Distópica: Miren Ibarguren por Los sin nombre (Movistar Plus+/Filmax, Movistar Plus+)

Mejor Actor Protagonista de Serie Fantástica, Sobrenatural, Distópica: Ricardo Darín por El eternauta (Netflix/K&S Films)

Mejor Actriz/Actor Protagonista de Drama Biográfico (compartido): Pablo Cruz por Chespirito: Sin querer queriendo (Max/Kowalski Films, Feelgood Media, Movistar Plus+) y Leonardo Sbaraglia por Menem (Prime Video/Claxson, Yulgok Media, Amazon MGM Studios)

Mejor Actriz Protagonista de Superserie: Lina Tejeiro por Nuevo rico, nuevo pobre (Caracol Televisión, Netflix)

Mejor Actriz Principal de Superserie: Paola Turbay por La venganza de Analía 2 (Caracol Televisión, Netflix/CMO Producciones)

Mejor Actor Protagonista de Superserie: Carlo Porto por La Reina de Persia (Record/Seriella Productions)

Mejor Actor Principal de Superserie: Marlon Moreno por La venganza de Analía 2 (Caracol Televisión, Netflix/CMO Producciones)

Mejor Actriz Protagonista de Drama Psicológico: Estefanía Piñeres por Delirio (Netflix/TIS)

Mejor Actor Principal de Drama Psicológico: Juan Pablo Raba por Delirio (Netflix/TIS)

Mejor Actriz Protagonista de Drama Romántico: Iria del Río por Los años nuevos (Movistar Plus+/Caballo Films, Movistar Plus+)

Mejor Actor Protagonista de Drama Romántico: Francesco Carril por Los años nuevos (Movistar Plus+/Caballo Films, Movistar Plus+)

Mejor Actriz Protagonista de Drama Familiar: Nagore Aranburu por Querer (Movistar Plus+/Kowalski Films, Feelgood Media, Movistar Plus+)

Mejor Actor Protagonista de Drama Familiar: Miguel Bernardeau por Querer (Movistar Plus+/Kowalski Films, Feelgood Media, Movistar Plus+)

Mejor Actriz Protagonista de Drama Histórico, Político, Social: Roberta Rodrigues por Ciudad de Dios: La lucha no para (HBO Max, HBO/Warner Bros. Discovery)

Mejor Actor Protagonista de Drama Histórico, Político, Social: Osvaldo Benavides por Cada minuto cuenta (Prime Video/Traziende Films, Amazon MGM Studios)

Mejor Actriz Protagonista de Telenovela Contemporánea: Camila Pitanga por Belleza fatal (HBO Max/Warner Bros. Discovery, Coração da Selva)

Mejor Actor Protagonista de Telenovela Contemporánea: Diego Cadavid por Darío Gómez (Prime Video/Estudios RCN)

Mejor Actor Principal de Telenovela Contemporánea: Juan Pablo Barragán por Darío Gómez (Prime Video/Estudios RCN)

Mejor Actriz Protagonista de Telenovela Familiar: Oka Giner por Las hijas de la Sra. García (Las Estrellas, Univisión, ViX/TelevisaUnivision)

Mejor Actor Protagonista de Telenovela Familiar: Enmanuel Palomares por Las hijas de la Sra. García (Las Estrellas, Univisión, ViX/TelevisaUnivision)

Mejor Actriz Protagonista de Telenovela Romántica: Rebeca Herrera por Valentina, mi amor especial (TC de Ecuador, Panamericana de TV, Red Uno/VIP 2000 TV/ Zee TV)

Mejor Actor Protagonista de Telenovela Romántica: Nicolas Prattes por Manía de ti (TV Globo/Globo)

Mejor Actriz de Telenovela Contemporánea de Habla No Hispana: Demet Özdemir por Farah (Calinos/O3 Medya)

Mejor Actor de Telenovela Contemporánea de Habla No Hispana: Aras Aydın por Corazón negro (Valley of hearts) (Inter Medya/TIMS&B Productions)

Mejor Actriz de Telenovela Romántica de Habla No Hispana: Cemre Baysel por Perdidos en el amor (Lost in love) (OGM Universe/OGM Pictures)

Mejor Actor de Telenovela Romántica de Habla No Hispana: Onur Tuna por Una vida perfecta (My wonderful life) (Madd Entertainment/Ay Yapim)

Mejor Actriz Principal de Serie Infanto/Juvenil: Gina Mastronicola por Selenkay (Disney Channel/The Walt Disney Company Latin America, Metrovisión)

Mejor Actor Principal de Serie Infanto/Juvenil: Ygor Marçal por Lab de chef (Canal Futura/Panorâmica)

Mejor Actriz/Actor Revelación: Jon Lukas por Desaparecido (Netflix/Zebra Producciones - Grupo Izen, Pausoka)

Mejor Presentadora de Programa de Concurso: Melina Ramírez por Yo me llamo (Caracol Televisión)

Mejor Presentador de Programa de Concurso: Darío Barassi por ¡Ahora caigo! Argentina (eltrece/Artear, Boxfish)

Mejor Presentadora de Programa de Realidad: Raquel Sánchez Silva por Maestros de la costura celebrity (La 1/Shine Iberia - Banijay Group)

Mejor Presentador de Programa de Realidad: Omar Chaparro por ¿Quién es la máscara? 6 (Las Estrellas/TelevisaUnivision)

Mejor Presentadora/Presentador de Variedades: Consuelo Duval por Netas divinas (Unicable/TelevisaUnivision)

Mejor Presentador de Programa Late Night y Humor: Yordi Rosado por De noche ya se armó con Yordi Rosado (Unicable/TelevisaUnivision)

Mejor Presentadora/a de Programa/Evento Streaming : Migue Granados por Un día rosarino desde el monumento a la bandera en Rosario (YouTube, Twitch/OLGA)

Mejor Presentadora y Presentador de Programa de Noticias: Natasha Kennard por Meganoticias amanece (Mega)

Mejor Presentador de Programa Deportivo o Comentarista de Deportes: Pablo Giralt por Copa América (Telefe)

Mejor Anfitrión/a de Podcast: Tatiana Franco por Vos podés, el podcast (Youtube, Spotify, Amazon y Apple/Franko Group SAS)

Contenidos:

Mejor Serie de Adaptación Literaria: El eternauta (Netflix/K&S Films)

Mejor Serie de Adaptación Audiovisuales, Cultura: Familia de medianoche (AppleTV/Fremantle, Fabula, AppleTV)

Mejor Película estrenada en plataforma: Pedro Páramo (Festival de Cine de Toronto TIFF, Netflix/Woo Films, Redrum)

Mejor Serie de Drama Biográfico: Chespirito: Sin querer queriendo (HBO Max/Warner Bros. Discovery, THR3 Media, Perro Azul)

Mejor Serie de Drama Criminal, Carcelario: Accidente (Netflix/Mar Abierto Productions)

Mejor Serie de Drama Psicológico: Camaleón: El pasado no cambia (Disney+/Star Original Productions, Kapow)

Mejor Serie de Drama Romántico: Con esa misma mirada (ViX/Argos Televisión)

Mejor Serie de Drama Familiar: Querer (Movistar Plus+, ARTE Francia/Kowalski Films, Feelgood Media, Movistar Plus+)

Mejor Serie de Drama Histórico, Político, Social: Cada minuto cuenta (Prime Video/Traziende Films, Amazon MGM Studios)

Mejor Serie Fantástica, Sobrenatural, Distópica: El eternauta (Netflix/K&S Films)

Mejor Serie Policial: Los gringo hunters (Netflix/Woo Films, Redrum, Imagine Entertainment)

Mejor Serie Thriller : Atrapados (Netflix/Haddock Films)

Mejor Serie Dramedy: Envidiosa (Netflix/Kapow, Tolmur)

Mejor Serie de Comedia Fusión de Estilos (compartido): Celeste (Movistar Plus+/Movistar Plus+100 Balas - The Mediapro Studio) e Y llegaron de noche (Vix, Prime Video/3Pas Studios, Visceral)

Mejor Serie de Comedia Negra: El encargado 3 (Disney+/Star Original Productions, Pampa Films, Gloriamundi Producciones)

Mejor Serie de Parodia, Sátira: @newmamita: La madre de todas las mentiras (Disney+/The Walt Disney Company Latin America, BTF Media)

Mejor Serie de Comedia Romántica: Mentiras, la serie (Prime Video/Amazon MGM Studios, Cine Vaquero, Pez Caja)

Mejor Sitcom : Mamá cake (Disney+/Star Original Productions, BTF Media)

Mejor Serie Juvenil: Margarita (HBO Max, Telefe/Cris Morena Group, Cimarrón)

Mejor Serie y/o Programa Infantil: La granja de Zenón (YouTube, Netflix, Prime Video, Clan.tv - RTVE, Pluto TV, Roku, HBO Max/Leader Entertainment, El Reino Infantil)

Mejor Superserie: Klass 95 (Netflix/Caracol Televisión)

Mejor Unitario: Mujeres asesinas 3 (ViX/The Mall)

Mejor Telenovela Contemporánea: Velvet, el nuevo imperio (Telemundo/Telemundo Studios)

Mejor Telenovela Familiar: Juego de ilusiones (Mega, Mega Go/Megamedia, Mazal Producciones)

Mejor Telenovela Romántica: La chica del momento (Garota do momento) (TV Globo/Globo)

Mejor Telenovela Contemporánea de Habla No Hispana: Corazón negro (Valley of hearts) (TIMS&B Productions, Inter Medya)

Mejor Telenovela Romántica de Habla No Hispana: Perdidos en el amor (Lost in love) (OGM Universe/OGM Pictures)

Mejor Programa o Serie Documental de Crimen (compartido): Copes: Comandos de élite (Prime Video/Buendía Estudios, TIS Studios) y Los 43 de Ayotzinapa: Un crimen de Estado (HBO, HBO Max/Warner Bros. Discovery, Par Media)

Mejor Programa o Serie Documental de Deportes: Argentina ’78 (Disney+/Pampa Films)

Mejor Programa o Serie Documental Musical: Alaska revelada (Movistar Plus+/Shine Iberia - Banijay Group)

Mejor Programa o Serie Documental de Sociedad: #SeAcabó. Diario de las campeonas (Netflix/You First Originals)

Mejor Programa de Humor: Festival internacional del humor 30 años (Caracol Televisión)

Mejor Programa de Late Night y Humor: La revuelta (La 1/El Terrat - The Mediapro Studio, Encofrados Encofrasa)

Mejor Programa de Variedades: El intermedio (La Sexta - Atresmedia/Globomedia - The Mediapro Studio, Atresmedia)

Mejor Evento en Vivo: Festival de Viña del Mar 2025 (Mega, Mega Go/Megamedia)

Mejor Programa/Evento Streaming : Festival del 1° de mayo por el Día del Trabajador (YouTube, Twitch/OLGA)

Mejor Noticiero: Meganoticias prime (Mega, Mega Go/Megamedia)

Mejor Programa Periodístico: Maradona, el juicio que no fue (DNews, DirecTV)

Mejor Programa Deportivo: Mundial de clubes 2025 (Telefe/Paramount)

Mejor Programa Seriado no Guionado de Celebridades: El clan (Canal 13/Bio Bio Producciones)

Mejor Programa Seriado no Guionado de Crimen: ¡Alto! Frontera: La Habana - Cuba (A&E Latinoamérica y Brasil, Youtube History Channel Latinoamérica y Brasil/Omava LLC, A&E Latinoamérica)

Mejor Programa Seriado no Guionado de Gastronomía y Viajes: Aventura gastronómica Colombia 3 (Sony Channel/Sony Pictures Television, Sony Channel)

Mejor Programa Seriado no Guionado de Vida y Entorno: Operación trasplante (HBO Max, Discovery Home & Health/Warner Bros. Discovery, Mixer Films)

Mejor Contenido de Concurso Original: Atrápame si puedes (EITB2, TV3, Telemadrid, Á Punt, TVG, IB3, TV Canaria, TV Aragón, Canal Sur, Televisión de Castilla - La Mancha, Canal Extremadura/The Mediapro Studio, Hostoil)

Mejor Contenido de Concurso Adaptado de Habilidad y Conocimiento: The balls Argentina (eltrece/Kuarzo, Artear)

Mejor Contenido de Concurso Adaptado de Trivia y Azar: ¡Ahora caigo! Argentina (eltrece/Artear, Boxfish)

Mejor Contenido de Realidad de Competencia Original: Maestros del hogar (Canal 4 - Monte Carlo TV)

Mejor Contenido de Realidad de Talento Original: Juego de voces 2 (Las Estrellas, Univisión, ViX/TelevisaUnivision)

Mejor Contenido de Realidad de Convivencia y Relaciones Adaptado: Love is blind México (Netflix/Fremantle México)

Mejor Contenido de Realidad de Talento y Habilidad Adaptado: MasterChef celebrity generaciones (Azteca Uno, HBO Max, Discovery, YouTube/EndemolShine Boomdog, TV Azteca)

Mejor Contenido/Programa que Promueve la Diversidad: Cuerpos Diversos: Mariliendre (atresplayer/Atresmedia, Suma Content)

Mejor Contenido/Programa que Promueve la Diversidad: Racialización y Migración: Detective Touré (RTVE, EITB, Netflix España/RTVE, Detective Touré AIE, Tornasol Media, DeAPlaneta, EITB)

Mejor Contenido/Programa que Promueve la Diversidad: Discapacidad: Alamesa (HBO Max/100 Bares Producciones, Warner Bros. Discovery)

Mejor Contenido/Programa que Promueve la Diversidad: LGTBQ+: Querer (Movistar Plus+, ARTE Francia/Kowalski Films, Feelgood Media, Movistar Plus+)

Mejor Contenido Bajo Producción Sostenible: Love is blind Argentina (Netflix/Fremantle México)

Mejor Programa o Serie sobre Medio Ambiente y/o Naturaleza: Una canción para mi tierra (33ª Festival de Biarritz/Cactus Cine, Punto 8 Audiovisual, Actrio Studio)

Mejor Podcast de Ficción: La bala mágica (Spotify, Ivoox, Apple podcast, YouTube/SummerStory)

Mejor Podcast Documental: Skyvan los vuelos de la muerte (Spotify, Apple Podcast, Amazon Music/Sonoro)

Mejor Podcast de Entretenimiento: La cruda (Flow, YouTube, Spotify/OLGA, Flow, Spotify)

Talento Técnico:

Mejor Dirección de Serie de Comedia: Gabriel Ripstein por Mentiras, la serie (Prime Video/Amazon MGM Studios, Cine Vaquero, Pez Caja)

Mejor Dirección de Serie de Drama: Rodrigo Santos , Julián De Tavira y David “Leche” Ruíz por Chespirito: Sin querer queriendo (HBO Max/Warner Bros. Discovery, TH3Media, Perro Azul)

Mejor Dirección de Entretenimiento: Edu Mendonça , Eugênia Ruggeri y Kaká Waldoski por Ilhados com a sogra 2 (Netflix/Floresta)

Mejor Dirección de Superserie y Telenovela: Juan Carlos Mazo y Luis Carlos Sierra por Darío Gómez (Prime Video/Estudios RCN)

Mejor Dirección de Serie de Suspenso: Bruno Stagnaro por El eternauta (Netflix/K&S Films)

Mejor Showrunner de Serie de Comedia: Adrián Suar por Envidiosa (Netflix/Kapow, Tolmur)

Mejor Showrunner de Serie de Drama: Ariel Winograd y Mariano Varela por Menem (Prime Video/Claxson, Yulgok Media, Amazon MGM Studios)

Mejor Showrunner de Serie de Suspenso: Pau Freixás y Pol Cortecans por Los sin nombre (Movistar Plus+/Filmax)

Mejor Guion de Serie de Comedia: Carolina Aguirre por Envidiosa (Netflix/Kapow, Tolmur)

Mejor Guion de Serie de Drama: Alauda Ruiz de Azua , Eduard Sola y Júlia de Paz por Querer (Movistar Plus+/Kowalski Films, Feelgood Media)

Mejor Guion de Superserie y Telenovela: Cristiane Cardoso , Aline Munhoz , Carolina Viel , Méuri Luiza , Raphaela Castro , Edna Pacheco , Jaqueline Corrêa , Nicole Garcez y Stephanie Mendes por La Reina de Persia (Record/Seriella Productions)

Mejor Guion de Serie de Suspenso : Xabi Zabaleta Marta Grau y Jesica Aran por Desaparecido (Netflix/Pausoka, Zebra Producciones - Grupo Izen)

Mejor Produción de Seriado No Guionado: Macarena Rey y Maite Taranko por Generación click (EITB/Shine Iberia - Banijay Group)

Mejor Producción de Entretenimiento: Macarena Rey y Ainhoa Ramos por MasterChef España 12+1 (La 1/Shine Iberia - Banijay Group)

Mejor Producción de Serie de Drama: Hugo Sigman , Matías Mosteirin , Leticia Cristi y Diego Copello por El eternauta (Netflix/K&S Films)

Mejor Producción de Serie de Comedia: Eugenio Derbez, Ben Odell, Javier Williams y Pablo Calasso por Y llegaron de noche (Vix, Prime Video/3Pas Studios, Visceral)

Mejor Producción de Superserie y Telenovela: Asier Aguilar por Escupiré sobre sus tumbas (Caracol Televisión, Netflix)

Producción Artística / Mercadeo:

Mejor Branded Content : Discovering Canary Islands (Rakuten TV/Atlantia Media, IPG Mediabrands / Initiative)

Mejor Estrategia de Promoción o Campaña Lanzamiento de Contenido: El juego del calamar (Mc Produ, Febrero Made)

Mejor Tema Musical Original: Primeira dança (O som e a silaba) (Disney+/The Walt Disney Company Latin America, Formata Produções e Conteúdo, Non Stop Studios)

Mejor Diseño de Apertura: El desafío imposible: La cumbre de los 7000 metros (Vix/Trailer Films, A Smith Company)

Mejor Cast : Mercedes Gironella por Mentiras, la serie ( Prime Video / Amazon MGM Studios , Cine Vaquero , Pez Caja )

Mejor Vestuario: Amanda Cárcamo por Como agua para chocolate (HBO Max/Warner Bros. Discovery, Endemol Shine Boomdog, Endemol Shine North America, Ventanarosa Productions)

Mejor Dirección de Fotografía: Gastón Girod por El eternauta (Netflix/K&S Films)

Mejor Maquillaje/Caracterización (compartido): Loli Giménez y Marcos Cáceres por Menem (Prime Video/Claxson, Yulgok Media, Amazon MGM Studios) y Maripaz “ Negra ” Robles y Cristian Pérez Jauregui por Chespirito: Sin querer queriendo (Max/Kowalski Films, Feelgood Media, Movistar Plus+)

Mejor Dirección de Arte: Natalia Mendiburu por Menem (Prime Video/Claxson, Yulgok Media, Amazon MGM Studios)

Mejor Recreación de Época: Natalia Mendiburu por Menem (Prime Video/Claxson, Yulgok Media, Amazon MGM Studios)

Mejor Compositor Musical: Juan Carlos Enríquez por Velvet: El nuevo imperio (Telemundo/NBCUniversal/Telemundo Studios)

La lista completa de ganadores, disponible aquí.

Sobre la entrega de Premios PRODU 2025

Más de 150 compañías de primera línea de la industria audiovisual en español formaron parte de este gran evento, único en su búsqueda por reconocer la excelencia en la producción latina.

El martes 11 de noviembre se realizará la transmisión vía streaming de la ceremonia, que contará con invitados especiales, entrevistas a los ganadores, homenajes y reconocimientos a figuras y personalidades estelares de la industria.

Una de las novedades es que este año los rubros se agruparon en Contenido, (que incluye 5 rubros correspondientes a Sostenibilidad/Diversidad y Sostenibilidad/Ambiental), Talento Artístico, Talento Técnico, Producción Artística y Mercadeo.

Los Grandes Premios, en tanto, sumaron distinciones a labores de Conducción y Actuación, a las ya tradicionales de Ficción, Entretenimiento y Fenómeno de audiencia. Este último premio distingue al contenido de streaming con mayor engagement en social media, que será entregado por Kantar IBOPE Media.

Como parte de su propuesta, Premios PRODU 2025 también rinde homenaje a destacadas personalidades de la industria, de la mano de sus Premios Honoríficos. Estos galardones especiales ponen de relieve trayectorias, presentes y futuros de un cúmulo de referentes de nuestra identidad y cultura.

El martes 11 de noviembre, no te pierdas La gran gala de ganadores de Premios PRODU 2025. A las 12PM (CDMX) / 1PM (Miami) / 3PM (Buenos Aires) / 7PM (Madrid), en streaming por premiosprodu.com y produ.com. Para más información, se recomienda visitar este link: https://premiosprodu.com/