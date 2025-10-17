Terminó “And just like that” y Sarah Jessica Parker fue vista lejos de sus habituales outfits y se mostró relajada caminando por Nueva York.

La mítica actriz anduvo por las calles neoyorquinas con indumentaria deportiva, auriculares y lentes oscuros.

Lució prendas verde y azul petróleo, acordes a la hora del día y a las tareas que hacía en ese momento.

SARAH JESSICA PARKER CAMINANDO POR NUEVA YORK

Sarah hacía compras. Estaba con sus bolsas de supermercado, caminando sin apuro y con el pelo atado, además de su cartera cruzada.

En un momento, detectó que alguien la filmaba y miró fijo a cámara para luego soltar una suerte de beso a la distancia.