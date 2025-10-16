El mundo del rock está de luto: Ace Frehley, el guitarrista original de Kiss y uno de los músicos más influyentes del género, murió a los 74 años tras sufrir una hemorragia cerebral.

El accidente doméstico que lo llevó a la internación terminó siendo fatal y, según trascendió, su familia tomó la dura decisión de desconectarlo del respirador artificial luego de dos semanas sin mejoras.

El adiós a una leyenda: la historia de Ace Frehley

Conocido como “The Spaceman”, Frehley fue uno de los fundadores de Kiss junto a Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss. Su estilo de guitarra, lleno de potencia y personalidad, definió el sonido de la banda desde su nacimiento en 1973 hasta su primera salida en 1982.

Su imagen, con el clásico maquillaje plateado y la actitud desafiante, se volvió un ícono del rock mundial. Temas como “Rock and Roll All Nite”, “Detroit Rock City” e “I Was Made for Lovin’ You” llevan su sello inconfundible y siguen sonando en estadios y fiestas de todo el planeta.

Más allá de Kiss: una carrera marcada por la innovación

Después de dejar la banda, Frehley no bajó la velocidad. Lanzó su propio proyecto, Frehley’s Comet, y volvió a subirse al escenario con Kiss durante la gira de reunión de 1996, donde permaneció hasta 2002. En su etapa solista, brilló con su versión de “New York Groove” y temas como “Into the Night”, mostrando que su creatividad no tenía límites.



