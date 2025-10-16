El rugido del rock vuelve a escucharse en Buenos Aires: Guns N’ Roses regresa a la Argentina para ofrecer dos noches explosivas en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán.

Será este viernes 17 y sábado 18 de octubre, dentro de su gira mundial Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things.

Con producción de DF Entertainment, Ake Music y Mercury Concerts, el grupo liderado por Axl Rose, junto a Slash y Duff McKagan, promete una experiencia cargada de nostalgia, adrenalina y potencia.

Sonarán los clásicos de todas las épocas —de Appetite for Destruction a Use Your Illusion— con joyas como “Welcome to the Jungle”, “Sweet Child O’ Mine” y “November Rain”, en un setlist que hará vibrar a miles de fanáticos argentinos.

Las entradas para Guns N’ Roses en Argentina ya están disponibles a través de allaccess.com.ar, y como suele suceder con la banda californiana, se espera que ambas fechas agoten rápidamente. Los precios van desde $95.000 en Campo General hasta $240.000 en las tribunas Alcorta y Miravé, más el cargo por servicio.

Aún quedan entradas para el segundo show.

LOS DETALLES DEL RECITAL DE LOS GUNS N´ ROSES

Los dos recitales comenzarán temprano para que nadie se pierda ni una nota: las puertas del estadio abrirán a las 16:00, Catupecu Machu saldrá a escena a las 20:00 y Guns N’ Roses subirá al escenario a las 21:00.

Quienes asistan podrán ingresar por distintos accesos según el sector: Amancio Alcorta y Miravé para el campo delantero; Amancio Alcorta y Lavarden para el campo general; Colonia y Los Patos para la platea Alcorta; y Monasterio y Los Patos para la platea Miravé.

Las personas con movilidad reducida deberán ingresar por Amancio Alcorta y Lavarden, donde habrá una platea adaptada.

Para llegar al estadio, los organizadores recomiendan utilizar transporte público. Los colectivos 118, 37, 46, 59, 150 y 188 llegan a las inmediaciones, mientras que la línea H de subte —estación Caseros— tendrá servicio extendido hasta la 1:30 de la madrugada, con paradas en Humberto 1º, Once, Corrientes y Santa Fe. También se podrá llegar en el tren Belgrano Sur, bajando en la estación Buenos Aires.

Guns N’ Roses. CRÉDITO: ARRIBA ARGENTINOS.

Como en todos los grandes eventos, habrá controles estrictos en los accesos. No se permitirá ingresar con armas, pirotecnia, bebidas alcohólicas, energizantes, sustancias ilegales, drones, cámaras profesionales, paraguas, mates, mochilas grandes, carteles políticos o religiosos, ni camisetas de clubes o países.

Después de años de espera, Guns N’ Roses vuelve a conquistar Buenos Aires con la misma energía que los convirtió en leyenda. Dos noches que prometen quedar grabadas en la memoria de los fans argentinos, que volverán a cantar a todo pulmón esos himnos que marcaron generaciones y que siguen sonando tan potentes como la primera vez.