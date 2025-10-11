Tras semanas en que se especuló con una crisis entre Cande Vetrano y Andrés Gil, la actriz hizo una publicación peculiar en Instagram.

En su cuenta personal, subió una foto de una planta florecida y escribió: “Me siento millonaria. Ahre. Pero sí”.

La alusión tiene que ver estrictamente con lo sencillo de la vida, lo que la naturaleza brinda y sus bondades, aspectos que Cande pondera con su estilo y filosofía de vida.

Cande Vetrano hizo un particular posteo en Instagram: “Me siento…” | Créditos: Instagram @candelivetrano

CANDE VETRANO Y SU RELACIÓN ACTUAL CON ANDRÉS GIL

El periodista Juan Etchegoyen aseguró semanas atrás en Mitre Live que Vetrano se habría sentido molesta con Gil tras un episodio en un evento: mientras ella se detuvo a hablar con la prensa, él siguió de largo y, según testigos, esa actitud habría generado un fuerte enojo en la actriz.

Andrés Gil y Cande Vetrano. Foto: Instagram (@candelivetrano)

Pese a las versiones de crisis, Cande y Andrés siguen compartiendo momentos en familia. De hecho, la actriz compartió recientemente en sus redes sociales imágenes de un viaje a la playa junto a su hijo Pino y un grupo de amigos. Si bien en la publicación no incluyó ninguna foto junto a Gil, las postales reflejaron un clima de disfrute y camaradería.