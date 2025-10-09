La reconocida periodista Marisa Brel vivió un momento de gran preocupación luego de sufrir un accidente doméstico en su casa. La noticia fue dada a conocer por Juan Etchegoyen durante la apertura de su programa Mitre Live, tras comunicarse directamente con la ex panelista de Gran Hermano.

“Marisa Brel sufrió un terrible accidente doméstico. Se patinó para atrás y se dio un fuerte golpe en la cabeza y espalda”, relató el conductor, quien aclaró que la periodista se encuentra fuera de peligro y realizándose estudios médicos para descartar cualquier tipo de lesión.

Etchegoyen explicó que fue alertado por personas que la habían visto en una clínica y que, antes de difundir la información, contó con el permiso de Marisa para hacerlo público. Luego, compartió el mensaje que la propia Brel le envió para llevar tranquilidad a sus seguidores.

CÓMO FUE EL ACCIDENTE DE MARISA BREL

“Me patiné en mi casa en agua que entró por una ventana que había cerrado mal durante la tormenta”, escribió la periodista.“Me fui para atrás y me golpeé mucho la espalda y la cabeza, pero por suerte fue solo eso. Me hice estudios por las dudas porque estoy muy dolorida, pero hoy ya estoy mejor. Gracias por preguntar”.

Con su habitual franqueza, Marisa Brel agradeció la preocupación y aseguró que ya se encuentra recuperándose. A pesar del susto, la periodista no sufrió lesiones graves y continuará en reposo durante los próximos días.