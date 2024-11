Si bien se supo a mediados de octubre, la semana pasada trascendió que Marisa Brel, la histórica “analista” de Gran Hermano no volverá en la 12va temporada del reality, y en su descargo acusó indirectamente por esta decisión a Laura Ubfal, quien no se la dejó pasar.

En su programa Team Ubfal, la conductora aprovechó el anuncio de una entrevista a Marian Calabró en vivo para chicanear a su ex compañaera. “Vamos a charlar de un montón de novedades del pale. A Marisa Brel no la invitamos”, dijo, utilizando su ironía.

Más adelante, Laura aprovechó una pregunta de Luca Prensa sobre “la salida” de Brel en Gran Hermano para volver a chicanear a quien le discutió de manera vehemente su apoyo a Furia. “Que no fue salida, nunca entró”, dijo la conductora en referencia a que Marisa no estaba “fija” como ella en su sillón.

Laura Ubfal y Marisa Brel (Foto: captura América TV)

LAURA UBFAL ESTALLÓ EN UNA CATARATA DE IRONÍA CONTRA MARISA BREL

“Yo quiero aclarar que no tengo nada que ver porque me echó la culpa, como si yo tuviera algo que ver (…). Me enteré como te enteraste vos y como se enteraron todos. Así que primero, no tengo nada que ver. Y segundo, que obviamente que lo lamento”, aseguró Ubfal.

“A mí no me molestaba para nada que esté. Me parece divertido el contrapunto, pero también estaba Juli Poggio que podría decir lo mismo y no va a estar, y no salió a hablar a los medios”,a agregó Ubfal.

“Ella llamó para saber si iba a estar porque tenía programados viajes y le explicaron de la producción que entraba Marina y otra gente. Se terminó, ¿viste? Pero bueno, eligió hablar en los medios y echar barro sobre todo el mundo. Y la verdad que ahí ya prefiero quedarme callada porque yo no decido nada y para mí es historia antigua”, cerró la conductora.

