En los últimos días trascendió que Marisa Brel, la periodista que oficia de “analista” de Gran Hermano desde el 2002 quedó desvinculada de la duodécima edición del reality que comenzaría en la primera quincena de diciembre, y ahora se quebró al contó como se enteró.

La periodista habló con Ángel de Brito para su ciclo de streaming en Bondi, y allí relató cómo fueron los hechos que terminaron con su desvinculación del ciclo en el que fue incluida hace dos años tras hacer una movida con los fans del ciclo en las redes sociales.

Marisa le contó a Ángel que solo aceptó hablar con él dado que se siente mal y “muy angustiada”. “Yo estuve con (Juan Alberto) Badía en el primer gran hermano. Nací en ese canal, amo a Telefe y estoy súper agradecida aunque no me llamen, está todo bien, pero no quiere decir que no esté de acuerdo y que me duela”, señaló.

POR QUÉ MARISA BREL ESTÁLLÓ EN LLANTO AL CONTAR CÓMO SE ENTERÓ QUE LA DESPIDIERON DE GRAN HERMANO

La periodista aseguró que “no pasó absolutamente nada como para que me dejen afuera”. “Voy a cumplir 55 el mes que viene y la verdad es que a esta altura no me gusta que me hagan estas cosas”, dijo Brel estallando en llanto.

“Tal vez mi estilo no peleador, no conflictivo, no no interesa”, planteó la “analista”, que dijo que recibió la mala noticia por teléfono. “Llame al productor general y le pregunté cómo viene el año para organizarme y me dijo ‘Sos una genia, sos la mejor, pero no te tenemos en cuenta para este año. Perdón’”, agregó.

“Claro, si no preguntabas, no te avisaban”, le dijo De Brito. “Y están en todo su derecho”, reconoció Brel. “Te juro que no me lo esperaba en lo más mínimo porque soy parte (…) y además los éxitos no se tocan por cábala”, cerró.

QUÉ LE DIJO SANTIAGO DEL MORO A MARISA BREL TRAS SU DESPIDO DE GRAN HERMANO

En ese sentido, Marisa le recordó a Ángel cuánto influyeron ellos en el ascenso en la carrera de Santiago del Moro hace más de dos décadas. “Él estaba en cable y con Ángel éramos directores de casting en Canal 9 y lo elegimos a él. A mí nunca nadie me regaló nada, y sería tan agradecida”, dijo Brel.

Así las cosas, Brel contó que llamó a Del Moro. “La verdad es que lo llamé y le pregunté ‘¿Santi me podés dar una mano?’ porque yo soy parte de Gran Hermano’”, dijo la periodista con lágrimas en los ojos y agregó: “Me dijo que no tenía nada que ver”.

Marisa leyó el mensaje en vivo: “Nada que ver con cuestiones personales. (…) De mi parte siempre la mejor y seguramente en un momento te volverán a llamar”, dijo al aire sobre la frtía reacción de Del Moro ante su despido.

