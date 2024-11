En medio de la expectativa y cuenta regresiva para que comience una nueva edición de Gran Hermano, Santiago del Moro respondió las consultas de sus seguidores, reveló cuándo saldrá al aire el reality de Telefe y quien debutará como nueva panelista.

“Se suma a los debates Marina Calabró junto a los analistas”, expresó el conductor en Instagram Stories, donde suele comunicar las novedades de lo que verá el público en algunas semanas más.

Por otro lado, ante la consulta de cuándo será el estreno del programa, el presentador develó el misterio, después de especularse con este tema: “Primeros días de diciembre”, respondió, feliz por lo que se viene.

SANTIAGO DEL MORO ADELANTÓ CÓMO SERÁ GRAN HERMANO Y ADELANTÓ QUÉ FUE LO QUE MÁS LE MOLESTÓ DE LA ÚLTIMA EDICIÓN

A poco de conocerse que la nueva edición de Gran Hermano será el próximo 9 de diciembre, Santiago del Moro reveló cómo se prepara para estar al frente una vez más de este proyecto y reveló qué fue lo que más le molestó de la última edición del reality de Telefe.

“Estoy contento y trabajando mucho, también estoy descansando. Ahora estamos en la preproducción del programa, llevamos meses con todo esto y va a estar bueno”, comenzó diciendo el conductor en una nota que dio a LAM.

Por otro lado, el entrevistado recordó la polémica que se había generado con el perro que había ingresado a la casa y que terminó viviendo con Martín “el Chino” Ku: “Me molestó que hablen de maltrato animal con lo de Arturo cuando no fue así, y me molestó porque amo los animales y nunca dejaría que pase algo así”.

Además, Santiago contó que dará más detalles de lo que verán los fanáticos muy pronto: “Iré al programa de Susana Giménez para hablar de Gran Hermano en algún que otro domingo”, expresó. Y sobre la nueva edición, cerró: “Tenemos estudio nuevo, ya se empezó a hacer, tiene que ver con la mística del estudio”.