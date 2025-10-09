Fer Dente atraviesa un gran momento desde lo profesional y lo personal, ámbito en el que busca un cambio radical: Pablo Turturiello, su pareja, confesó que quieren ser padres.

El actor uruguayo estuvo en Olga y, entre risas, admitió que buscan paternar y dejó una revelación sobre la postura del artista argentino.

El diálogo comenzó por cómo se dan las charlas con parejas homosexuales, contexto en que Lizy Tagliani le preguntó: “‘¿Quién hace de hombre?’ Ya no pregunta más esas cosas, ¿no?”.

El novio de Fer Dente anunció que están buscando ser padres: "Él quiere ser la mamá"

La respuesta de Pablo Turturiello fue contundente: “Sí, se sigue preguntando”. Pero no sólo eso, sino que redobló la apuesta.

“Con Fer queremos ser padres y él siempre dice: ‘Yo voy a ser la mamá’”, relató y causó el estallido de entusiasmo en la mesa.