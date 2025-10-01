Desde el 5 de octubre en El Excéntrico de la 18 se presenta Un cuerpo que cae, una propuesta teatral dirigida y escrita por Gaby Blanco que pone en primer plano el deseo, la sexualidad y la libertad de las mujeres mayores.

Protagonizada por Silvia Rodríguez, Miriam Varela, Cris Rodríguez y Ana Sosa, la obra se autodefine como “una RAVE sobre envejecer”, y propone un recorrido documental construido a partir de la vida y las experiencias de estas cuatro mujeres.

Envejecer sin renunciar al deseo

La dramaturga Gaby Blanco explica que el punto de partida fue una pregunta íntima: “¿Qué es envejecer?”.

A partir de esa búsqueda, convocó a las actrices para conformar mesas de debate y compartir vivencias en torno a cómo la sociedad suele encasillar a las mujeres mayores, exigiéndoles modos específicos de desear o directamente negándoles ese derecho.

“Somos cuatro viejas que seguimos deseando”, afirman las protagonistas, en una obra que cuestiona los estereotipos y desafía la idea de que la vejez está necesariamente ligada a la pérdida de vitalidad, deseo y sexualidad.

Una crítica a la “abuelidad”

Un cuerpo que cae pone en discusión cómo la cultura reduce a los adultos mayores a la figura de la “abuelidad”, limitándolos a un rol familiar y borrando sus cuerpos como territorios de placer, potencia y autonomía.

Fechas y entradas

La obra se presentará los domingos 5, 12 y 19 de octubre a las 19 h, y el domingo 2 de noviembre a las 19 h, en el Teatro El Excéntrico de la 18 (Lerma 420, Ciudad de Buenos Aires).

Las entradas están disponibles a través de Alternativa Teatral.