A pocos meses de denunciar que había sido estafada en Córdoba, la ex vedette Patricia Dal vuelve a estar en el centro de la controversia.

En esta oportunidad, enfrenta una grave acusación de presunta usurpación de un departamento en Mar del Plata, hecho que fue relatado públicamente por Nadia, la propietaria del inmueble.

Según contó la dueña a Infama, Dal habría dejado de pagar alquiler, servicios y expensas durante los últimos cuatro meses. “No se quiere ir”, afirmó la denunciante, mostrando la escritura del departamento que asegura poseer desde hace tres años.

EL INICIO DEL CONFLICTO

De acuerdo con el relato de Nadia, la artista ya había vivido en otro departamento dentro del mismo edificio y, tras la recomendación del encargado, accedió a alquilarle un nuevo espacio.

El contrato debía comenzar el 1 de junio, pero todo se complicó: “Ella no se fue cuando tenía que entrar otra inquilina, y el día 10 ya no me pagó. Solo firmó ella el contrato porque después me empezó a acusar de estafadora. Agarrándose de eso, dejó de pagar y sigue sin hacerlo”, señaló la propietaria.

Patricia Dal, acusada de usurpación en Mar del Plata tras denunciar una estafa en Córdoba. CRÉDITO: Instagram

La situación derivó en cortes de servicios por falta de pago y una deuda que, según la denunciante, ya superaría los 3 millones de pesos. “Lo único que quiero es que me entregue las llaves y se vaya”, remarcó.

En el mismo programa, Patricia Dal negó las acusaciones y aseguró que la verdadera incumplidora sería la propietaria. “Ella cambió la cerradura y no puedo entrar al departamento, mis cosas quedaron adentro. La denuncia penal la inicié yo, porque es una estafadora”, lanzó.

Además, sostuvo que Nadia no tiene representación legal ni los papeles que acrediten lo que dice: “No cumplió con el contrato, todo es mentira”.

El conflicto escaló también en A la Tarde, donde Nadia relató que a Dal ya la habían echado de otro departamento del mismo edificio “por usar las mismas excusas para no pagar”. Incluso mostró audios de amenazas que habría recibido de la ex vedette: “Día a día me vas a pagar lo que estás haciendo. Sos una mentirosa”, se escucha en uno de los mensajes.

Patricia Dal, acusada de usurpación en Mar del Plata tras denunciar una estafa en Córdoba. CRÉDITO: Instagram

LA VIDA DE PATRICIA DAL TRAS EL ESTRELLATO

En los años 80, Patricia Dal fue una de las figuras más reconocidas del teatro de revista, trabajando junto a Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Moria Casán y Carmen Barbieri. Su carrera comenzó una década antes, como modelo, y rápidamente alcanzó popularidad en la escena porteña.

Patricia Dal, acusada de usurpación en Mar del Plata tras denunciar una estafa en Córdoba. CRÉDITO: Instagram

Tras la pandemia, la artista reconoció que había tenido que reinventarse: “Muchos actores vamos a tener que trabajar de otra cosa”. En 2021, le contó a Luis Bremer que estaba formándose como coach ontológico, en un intento por relanzar su vida profesional lejos de los escenarios.