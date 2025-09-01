Invitada a La noche de Mirtha Legrand, Claribel Medina sorprendió al público con dos anécdotas imperdibles sobre su juventud en Nueva York, donde tuvo la oportunidad de estar muy cerca de Al Pacino y hasta recibir un inesperado gesto de Marlon Brando.

La actriz, que compartió la mesa con Fredy Villarreal, Diego Cabot, Jésica Bossi y Vanina Escudero, relató que durante su paso por el The Lee Strasberg Studio pudo presenciar una clase magistral de Pacino mientras trabajaba junto a su coach para preparar la película Serpico.

“Nosotros estábamos detrás del vidrio mirando toda la clase. Fue fascinante. Soy una apasionada de la actuación y no hacía otra cosa que absorber cada detalle de lo que hacía y escuchaba”, contó Medina sobre aquella experiencia con Al Pacino en Serpico.

Crédito: eltrece.

LA INSÓLITA ANÉCDOTA DE CLARIBEL MEDINA

Pero la anécdota más llamativa llegó al hablar de otro de los grandes íconos de Hollywood.

Claribel recordó que, con apenas 19 años, juntó dinero para ver una obra de teatro protagonizada por Rita Moreno y Liza Minelli, cuando de repente descubrió que a su lado estaba sentado nada menos que Marlon Brando.

“Me dije: esto no puede ser. En Nueva York nadie molesta a los famosos, pero yo no podía dejar pasar la oportunidad. Lo crucé en la escalera, me presenté y le pedí ´por favor, béseme la mano’”, relató entre risas. Según confesó, Brando reaccionó divertido y cumplió su pedido: “Se rió a carcajadas y me besó la mano. Me apadrinó”, recordó emocionada.

Hoy, Claribel Medina se encuentra protagonizando la obra Es Complicado junto a Pablo Alarcón, su exmarido y padre de sus dos hijas.

Escrita y dirigida por Ernesto Medela, la comedia retrata las idas y vueltas de un matrimonio que se divorcia y se reencuentra después de décadas, con un tono divertido y reflexivo sobre los vínculos amorosos.