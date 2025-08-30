El cumpleaños de los hijos de Flor de la V se convirtió en un recuerdo imborrable bajo el cielo de Tailandia. La conductora viajó junto a su marido, Pablo Goycochea, y organizó una celebración única para Isabella y Paul en un rooftop en el piso 64 de un imponente edificio. Allí, con una vista iluminada por barcos y rascacielos, compartieron un íntimo festejo que Flor transmitió con emoción a través de sus redes sociales.

“Hoy mis hijos cumplen catorce años y estamos en este lugar soñado, listos para darles una sorpresa”, confesó Flor en un video publicado en Instagram, dejando ver la mezcla de nostalgia y felicidad que la invadía. Entre risas y miradas cómplices con su marido, aseguró sentirse “enamorada de esta ciudad” y agradecida por poder vivir una experiencia así en familia.

CRÉDITO: Instagram

FLORENCIA DE LA V Y EL PESO DE LA FAMA DE SUS HIJOS

Consciente de la exposición mediática, Flor aclaró que sus hijos no quisieron mostrarse en cámara, respetando su decisión. “Ellos están en una edad donde eligen si quieren salir o no. Me dijeron que no, y así será”, explicó. Sin embargo, el sonido del viento, las luces tailandesas y las carcajadas de fondo dejaron en claro que los mellizos fueron protagonistas silenciosos de la velada.

El festejo incluyó brindis con espumante y palabras cargadas de sentimiento. “Somos una familia unida, orgullosa de nuestros hijos y agradecidos de esta vida. Brindamos por todo lo que nos regala y por cada instante que quedará grabado en la memoria”, expresó. Con la voz entrecortada, reconoció lo difícil que resulta aceptar el paso del tiempo: “Hace catorce años llegaron a mi vida y la cambiaron para siempre. Se me quiebra la voz, pero son lágrimas de felicidad”.

Al final del mensaje, Flor se dirigió a su comunidad virtual con gratitud: “Gracias por estar siempre de este lado”. Una frase breve, pero cargada de esa energía que la caracteriza y que transforma un instante íntimo en una postal eterna de amor y familia.