En el día de su cumpleaños, Guillermo Vilas recibió un mensaje muy especial de su hija mayor, Andanin, quien le expresó todo su amor a través de las redes sociales. El histórico tenista argentino, que se convirtió en leyenda al popularizar este deporte en el país, cumplió 73 años el 17 de agosto.

Radicado desde hace años en Montecarlo junto a su familia, Guillermo Vilas mantiene un bajo perfil debido a problemas de salud que nunca fueron confirmados públicamente. Por eso, son sus hijos quienes suelen compartir mensajes y recuerdos en las redes para homenajearlo.

GUILLERMO VILAS CUMPLIÓ 73 AÑOS Y RECIBIÓ UN MENSAJE ESPECIAL DE SU HIJA ANDANIN

En una historia de Instagram, Andanin Vilas escribió: “Happy birthday. I love you endlessly (Feliz cumpleaños. Te amo infinitamente)”, junto a una tierna foto de ambos leyendo una revista. El gesto emocionó a los fanáticos, que recordaron la carrera del campeón de 62 títulos, incluidos cuatro Grand Slams.

Guillermo Vilas celebró sus 73 años y recibió un emotivo mensaje de su hija Andanin en redes sociales. Crédito: Instagram

Si bien existe un silencio absoluto sobre su estado de salud, el círculo íntimo de Guillermo Vilas preserva su privacidad y el mundo del tenis respeta esa decisión. En julio de 2023, su hija habló con La Nación y reveló: “Cada vez que me dicen: ‘Mandale un abrazo a tu papá’, yo se los mando. Le digo: ‘Mirá, esta persona te manda un abrazo, te conoció tal día, te manda un beso’. A él le gusta saber que la gente todavía piensa en él”.

Con estas palabras, quedó claro que, aunque alejado de la vida pública, Guillermo Vilas sigue recibiendo el cariño incondicional de su familia y de los fanáticos que lo consideran una de las máximas figuras del deporte argentino.