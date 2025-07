Milagros, la nena de 12 años que conmovió al país al patinar con una sola pierna en el programa de Guido Kaczka, volvió a emocionar a todos durante una nota en Viviana en Vivo, donde explicó por qué no quiere usar una pierna ortopédica.

Durante la entrevista, Damián Rojo le preguntó con mucho respeto a su papá, Héctor, si existía la posibilidad de que Mili pudiera usar una pierna ortopédica en el futuro. Sin embargo, fue la propia Milagros quien decidió responder.

“No, yo me siento cómoda como estoy”, afirmó con seguridad, desatando lágrimas en la conductora Belén Ludueña, quien no dudó en decir: “La amo”.

Foto: captura eltrece

Por qué Milagros no usa pierna ortopédica

La pequeña también explicó que ya había intentado usar una prótesis, pero no tuvo una buena experiencia.

“Yo tenía la pierna, pero me lastimaba mucho. Con la pierna no podía hacer nada”, detalló.