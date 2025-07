El 10 de julio, Sofía Pachano y Santiago Ramundo hicieron público que van a ser papás y Ciudad Magazine habló con Aníbal Pachano de su abuelazgo.

Esta semana, el actor fue al programa que conduce Yuyito González y contó que la noticia del embarazo de su hija la recibió en un preocupante momento de salud.

Afortunadamente, hoy Aníbal se hizo los estudios correspondientes, se operó y se encuentra bien.

Foto: captura de pantalla de Ciudad Magazine, Empezar el Día.

EL DELICADO MOMENTO DE SALUD EN EL QUE ANÍBAL PACHANO SE ENTERÓ DEL EMBARAZO DE SOFÍA

“Estoy feliz porque voy a ser abuelo. Eso tapa todo lo demás. Sé qué espera, pero eso lo tienen que decir los papás”, comenzó diciendo el actor en Empezar el Día.

Acto seguido, Pachano describió el momento delicado de salud en el que Sofía y Santiago le dan la feliz noticia.

“Yo venía con temas de salud, con un montón de análisis. Me entero antes de que Sofía viaje a Europa, hace tres meses o cuatro”.

“Ahí yo me pegué en porrazo, me caí de plancha en la calle. Caí de frente, me quebré dos costillas. Eso hizo que me hicieran estudios rápido en Fleni y salió que tenía un punto en el riñón".

“Ahí me dicen que podía ser que se haya disparado el cáncer. Me hacen un PET. Antes de eso, me tenían que contar (Sofía y Santiago) que algo pasaba”, detalló.

¿QUÉ ES UN PET?

Un PET es un estudio de Tomografía por Emisión de Positrones. Es una técnica de imagenología que utiliza pequeñas cantidades de material radiactivo (radiofármacos) para crear imágenes del funcionamiento de los tejidos y órganos del cuerpo.

El PET revela cómo funcionan los órganos y tejidos, en lugar de solo mostrar su estructura.

Foto: Ciudad Magazine/ Instagram.

ANÍBAL PACHANO CONTÓ CÓMO REACCIONÓ AL ENTERARSE DE QUE SU HIJA ESTÁ EMBARAZADA

“Fue un shock. Yo tenía que hacerme este estudio. Estaba compleja la situación. En el trayecto a la casa de Sofía me di cuenta de que no me lo había hecho el año pasado. Nos olvidamos todos”, dijo el actor.

“Estaba preocupado y Sofía no me podía acompañar por la radiación. Yo ahí dije ‘¿por qué me tiene que acompañar mi yerno?’. A la hora me enteré de la noticia del embarazo”, detalló Aníbal.

Foto: Instagram.

Sobre su salud, puntualizó: “Cuando me hice los estudios, me dijeron que me tenía que operar. Esto se descubre a raíz de la caída que tuve. Ahí tuve una mini ausencia, que no me acuerdo lo que pasó”.

“Me hice todos los estudios y me operaron el 3 de junio. Estuve tres días internado en el Favaloro”, concluyó Aníbal Pachano, feliz con la noticia de que será abuelo.

