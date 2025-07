La China Suárez arremetió con fuerza contra Benjamín Vicuña y reveló que sería drogadicto. En esa investigación, Gustavo Méndez reveló cómo surgió la cicatriz que el actor tiene en uno de sus cachetes.

El periodista empezó: “Benjamín Vicuña tiene una cicatriz en uno de sus cachetes y lo tapa un poco con la barba…”. Y allí comenzó con el relato del origen de esta marca, producida en mayo de 2019.

“A ver, bueno, yo tenía el dato hace mucho tiempo, que lo corroboré ayer, que Benjamín Vicuña, cuando estaban haciendo ATAV, no llegó muy bien al departamento que tenían aquí en la Capital Federal y se rompió la cara con un vaso de whisky porque no se podía mantener de pie”, explicó el panelista.

La cicatriz de Benjamín Vicuña | Créditos: Instagram @benjaminvicuna.ok

A lo que agregó: “El susto fue tremendo, perdió mucha sangre. Y llamó a un productor de Pol-ka para avisarle. Tuvo que salir corriendo de San Jorge, donde vivían”.

Fue entonces cuando hubo un click en la pareja, según Méndez: “Y ahí Eugenia le habría dicho ‘pará, porque así no podemos seguir. No solamente no podemos seguir como pareja, sino que no podemos seguir con vos cumpliendo tu rol de papá’”.

Méndez fue al hueso para vincular la investigación con la acusación de la China: “Muchas situaciones íntimas, graves que no solamente ponen en riesgo obviamente la salud de dos menores sino también la propia salud de Benjamín Vicuña. Fue un susto muy grande este que tuvo Vicuña, y lo digo en pasado y no en potencial porque esto pasó”.

“Corroboré esta situación en la que se iba de gira y lo del baño son muy fuertes. Sí, el tema es que la situación del whisky, cuando se golpea la cabeza contra una mesita de luz y un vaso de whisky, no era por alcohol. ¿Me explico?”, concluyó Gustavo Méndez.

LA CHINA SUÁREZ DESTROZÓ A VICUÑA

En un fuerte descargo en Instagram, Eugenia Suárez dejó muy mal parado a Benjamín Vicuña. Irónicamente, tituló su posteo como “El papá del año”.

Foto: Instagram.

“Quien no habla con la prensa porque ‘no es mediático’, pero se cansa de llamar para que cuenten su versión. El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El que me dejaba tirada dando teta, cuidándolos siempre mientras él se iba ‘de gira’“, escribió.

A lo que agregó: “El papá del año, que en 7 años nunca pudo llevarlos de viaje (excepto a Chile) porque ‘era mucha plata’. El papá del año, a quien su hija de 2 años le pidió por la noche un vaso de agua, pero como él había vuelto de una fiesta no pudo, se dio media vuelta y siguió durmiendo. El padre que pide que le saquen fotos las dos veces que va a buscarlos al colegio porque hay ‘una imagen que sostener’”.