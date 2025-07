Michael Madsen, actor estadounidense conocido por sus papeles en películas de Quentin Tarantino como Perros de la calle, Kill Bill: Vol. 2, Los ocho más odiados y Érase una vez en Hollywood, falleció este jueves a los 67 años en Malibú, California.

Según informaron fuentes oficiales, Madsen fue hallado sin vida en su hogar tras una llamada al 911. La policía lo encontró inconsciente y fue declarado muerto a las 08:25 hora local.

Aunque la causa oficial aún no fue confirmada, su publicista Ron Smith indicó que se trataría de un paro cardíaco.

¿De qué murió Michael Madsen?

Durante los últimos años, Madsen se había enfocado en el cine independiente. Participó en varias producciones en desarrollo, como Resurrection Road, Concessions y Cookbook for Southern Housewives. También se encontraba trabajando en un nuevo libro titulado Tears for My Father: Outlaw Thoughts and Poems, el cual estaba en proceso de edición.

Michael Madsen dejó una huella imborrable en Hollywood. Su carrera comenzó en el teatro, dentro de la compañía Steppenwolf de Chicago, bajo la mentoría de John Malkovich.

Su debut cinematográfico fue en 1983 con la película WarGames, y desde entonces construyó una filmografía marcada por personajes intensos, complejos y memorables.