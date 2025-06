Los días que Viviana Canosa se tomó para viajar a Uruguay con su hija Martina, y asistir a una fiesta familiar, desataron rumores de inminente levantamiento de su programa. Por eso, la conductora hizo un vehemente descargo en su regreso a eltrece.

“Quiero aclarar algunas cosas para arrancar porque me volvieron loca y necesito hablar”, se plantó de movida.

Entonces disparó: “Escucho conductores de tele que hacen el mismo rating que nosotros, diciendo que nos levantan con una alegría que me parece impresionante”.

Viviana Canosa contra todos.

“Necesitaba tres días porque era un evento muy importante para toda la familia. (...) Somos tan felices. Todo lo que digan de mí, sé que vende y que está bueno, pero no me toca nada de lo que digan”, aclaró.

“Escucho conductores de tele que hacen el mismo rating que nosotros, diciendo que nos levantan con una alegría que me parece impresionante”. Canosa.

Entonces blanqueó: “Me llama poderosamente la atención cómo disfrutan de si nos levantan. (...) Mi contrato vence a fines de julio”.

LA CHARLA CON PABLO CODEVILLA Y SU PEDIDO

Ante las insistentes versiones, Canosa contó que habló con Pablo Codevilla, gerente de programación de eltrece, y definió la charla como “hermosa”, pero reconoció su pedido: “Avísennos si nos van a levanatr. No seamos como el cornudo que es el último que se entera”.

“No seamos como el cornudo que es el último que se entera”. Canosa.

Viviana Canosa contra todos.

“Laburo en un canal espectacular, con unos compañeros increíbles. Si tenemos el boleto picado o no... en general, en la tele y en la vida tenemos el boleto picado. Nacemos y nos morimos”.

“Me picaron el boleto en mi vida y mi laburo 150 millones de veces. A mí no me cambia la vida. No quisiera que terminemos porque somos un equipo bárbaro y porque la gente además paga las expensas y las cuentas y demás”.

VIVIANA CANOSA CONTRA TODOS

Viviana Canosa contra todos.

“Les digo algo a los que son supuestamente mis detractores: Yo soy Viviana Canosa. Estoy orgullosa de quien soy, de lo que digo, de lo que pienso, de lo que siento y de lo que hago. Si eso me cuesta un laburo, bueno, vendrá otro. Pero yo no voy a dejar de hacer yo porque a ustedes les molesta. Yo laburo para la gente”, continuó.

“Estoy orgullosa de quien soy, de lo que digo, de lo que pienso, de lo que siento y de lo que hago. Si eso me cuesta un laburo, bueno, vendrá otro. Pero yo no voy a dejar de hacer yo porque a ustedes les molesta”. Canosa.

“Lo que no van a lograr es que yo me amargue, me deprima, me angustie. Soy muy feliz haciendo este programa y todos los que hago”, sentenció Viviana Canosa desafiante.