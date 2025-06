Annie Knight, reconocida en OnlyFans, se volvió viral tras intentar romper un récord al tener sexo con 583 hombres en seis horas, una hazaña que la llevó a ser hospitalizada por fuertes dolores físicos.

Sin embargo, tras semanas de sufrimiento, la joven de 28 años aseguró que su malestar no fue consecuencia del evento, sino de una enfermedad que arrastraba desde enero.

En una entrevista con US Weekly, la australiana explicó: “Todos mis síntomas finalmente han desaparecido, pero solo desde hace tres días. Ha durado bastante. Pero sí, me siento mucho mejor, lo cual es bueno”.

Además, cuestionó el accionar médico, ya que los profesionales atribuían sus dolores al maratón sexual y no a su endometriosis, una enfermedad que le fue diagnosticada meses antes.

Annie Knight admitió que su salud mental se vio afectada tras acostarse con más de 500 hombres. (Instagram/Annie Knight)

“Fue frustrante que simplemente no me escucharan. Insistí en que no podía haber sido el evento, porque he tenido estos problemas desde enero, y el reto fue en mayo”, expresó indignada.

QUÉ ES LA ENDOMETRIOSIS

La endometriosis es una enfermedad crónica que provoca dolor pélvico, hemorragias irregulares y afecta la fertilidad. Annie reveló que sus síntomas se agravaron con el tiempo, y que durante meses vivió sin diagnóstico claro: “No me he sentido yo misma en meses”.