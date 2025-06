Rosina Beltrán fue una de las participantes más queridas de la anterior edición de Gran Hermano. Tras su salida del reality, la uruguaya consiguió varios trabajos relacionados con el modelaje y la actuación. Actualmente, está trabajando como panelista en el programa de Amalia “Yuyito” González.

En el programa de streaming que conduce Gastón Trezeguet, la panelista de “Empezar el día” (Ciudad Magazine) contó de qué vive. “Estoy en el programa de Yuyito de lunes a viernes. Además trabajo con marcas y proyectos”, empezó diciendo.

“Tengo contrato anual con cinco marcas. También los viajes... en un mes me voy a Disney. Cada viaje me lo cubren y me pagan aparte. Viajo con quinceañeras”, reveló Rosina Beltrán quien el año pasado viajó a Italia junto a Benetton y también conoció Tailandia gracias a sus contratos de trabajo.

(Foto: Instagram @rosibeltranv)

ROSINA BELTRÁN DEFENDIÓ A LA CHINA SUÁREZ

Días atrás, en Empezar el Día debatieron sobre el hate que recibe Eugenia “China” Suárez, en comparación con Wanda Nara. Rosina Beltrán se expresó en defensa de la actriz y terminó confrontando con Lucas Bertero, su compañero de programa.

Rosina Beltrán: -Hay mucha gente que está a favor de la China y hay mucha gente que está a favor de Wanda. Lo que hay que destacar es que creo que las dos son excelentes madres, están siempre presentes y se hacen cargo de sus hijos. Pero el hostigamiento, 24 horas, que le hacen a la China Suárez no lo comparto.

Lucas Bertero: -A las dos... Igual nadie es monedita de oro para gustarle a todo el mundo.

Rosina: -Es fatal... ¡es una persona! Más allá de sus actitudes o de las cosas que haya hecho, con las que podemos estar o no de acuerdo, es una persona y no merece tener ese hostigamiento. 24 horas, constantemente.

Lucas: -Punto uno, cerrá los comentarios. Punto dos, si no querés que te tiren hate no muestres hasta la bombacha que te ponés todos los días. Las dos muestran todo, envueltas en dólares y carteras. La opinión es libre.

Rosina: -Estamos hablando de la agresión…

Lucas: -Pero si sabés que las redes son cloacas. Ellas abren la puerta… Ellas hacen de su intimidad un negocio.