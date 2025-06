Luego de que Mauro Icardi presente ante la Justicia el pedido de restitución internacional de las dos hijas que tiene con Wanda Nara, en Intrusos difundieron la planilla de viajes de la empresaria que habría presentado el futbolista para afianzar su causa.

“Esta es la planilla, que es muy esclarecedora, porque Icardi pone las fechas de entrada y salida de Wanda del país”, expresó Rodrigo Lussich en Intrusos.

En las imágenes, queda al descubierto todos los vuelos que tomó Wanda, sin que aclarare si fue por trabajo, ocio o ambos casos, y con el que Mauro busca demostrarque la empresaria estuvo pocoas días a cargo de sus niñas.

Foto: Captura (América)

“Icardi dice que en total fueron 122 los días que Wanda estuvo con sus hijas. Y el total de los días que estuvieron separadas fueron 452″, agregó.

Y cerró, tajante: “Esto presenta Mauro ante la Justicia para decir ‘¿qué quiere Wanda con las hijas si no está nunca? Si no las acuesta para dormir, si no está como madre cuando las necesita. Si las que las crió y estuvo con ellas fui yo’“.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

CUÁL ES LA FECHA DE LA AUDIENCIA PARA DEFINIR SI MAURO ICARDI PUEDE LLEVARSE A SUS HIJAS A VIVIR A TURQUÍA

En medio de las repercusiones que despertó la noticia sobre el pedido de Mauro Icardi de tener la custodia total de las dos hijas que tiene con Wanda Nara para llevárselas a vivir con él a Turquía, María Belén Ludueña reveló cuándo será la fecha de la audiencia donde la Justicia analizará este tema.

“Ya tengo chequeada esta información, es de una gran, gran fuente. Pongamos un último momento porque esto cambia la agenda del espectáculo del día”, comenzó diciendo la conductora de Mujeres Argentinas en vivo.

“Tiene que ver con la señora Wanda Nara y el señor Mauro Icardi. Tema restitución internacional. Te lo estamos contando en exclusiva para Mujeres Argentinas. El 8 de julio se va a llevar a cabo la audiencia de restitución internacional por las nenas”, agregó.

Foto: Captura (eltrece)

Y cerró: “Atención, anoten todos, 8 de julio, audiencia por restitución internacional. Aparentemente, hay altas chances de que Mauro Icardi se vaya a vivir a Turquía por este contrato que tiene con el Galatasaray y llevaría a sus dos hijas”.