Si bien el amor entre Rose Leslie y Kit Harington nació frente a las cámaras, su relación fue construyéndose lejos del foco mediático. Los protagonistas de “Game of Thrones” se conocieron durante el rodaje de la serie en Islandia y, el 23 de junio de 2018, sellaron su amor con una romántica boda.

La reciente aparición de Rose Leslie en la portada de “Tatler”, una exitosa revista británica, reavivó el interés por esta pareja, que vive actualmente en Suffolk junto a sus dos hijos: una niña y un niño, nacidos en julio de 2023 y febrero de 2021.

Cabe recordar que los artistas interpretaron los personajes de Ygritte y Jon Snow en “Game of Thrones”, una de las series más exitosas de los últimos años. El lazo entre ambos se fortaleció detrás de cámara hasta convertirse en un noviazgo.

Rose Leslie y Kit Harington, juntos

ASÍ ESTÁN HOY ROSE LESLIE Y KIT HARINGTON

En 2010 inició el rodaje de “Game of Thrones”, la serie basada en el libro de George R.R. Martin. En ese entonces, Rose Leslie fue convocada para el personaje de Ygritte y Kit Harington para el de Jon Snow. Y, lo que comenzó como un romance entre sus personajes, terminó convirtiéndose en amor verdadero.

Más adelante, la actriz contó que ya conocía al actor de un trabajo previo y, por este motivo, la química profesional fluyó entre ambos. Tras varios rumores que circulaban en redes, la pareja se mostró públicamente por primera vez en 2016, en la alfombra roja de los Premios Olivier.

Rose Leslie y Kit Harington, en el día de su boda (Foto: IG @kitharington_roseleslie)

El 23 de junio de 2018, Rose Leslie y Kit Harington celebraron su boda en la iglesia de Rayne, en Aberdeenshire, con una recepción en el castillo de Wardhill, propiedad de la familia Leslie desde hace más de ocho siglos. Al evento asistieron algunos de sus compañeros de elenco como Sophie Turner y Emilia Clarke.

En la reciente entrevista que dio a “Tatler”, la actriz contó que el primer baile con su esposo fue espontáneo, al ritmo de Be My Baby de The Ronettes. Apenas un año más tarde, el actor ingresó en un centro de tratamiento por problemas personales. Según trascendió, el artista afrontaba problemas de alcoholismo.

En febrero de 2021 nació su primer hijo. “Ahora formamos una unidad... es una dinámica nueva cada día”, afirmó Kit Harington en ese entonces. Y, en julio de 2023, la pareja le dio la bienvenida a su segunda hija. “No podría sentirme más afortunado”, declaró el actor al medio Extra ante esta feliz noticia.

A pesar de la enorme fama que les dio “Game of Thrones”, Rose Leslie declaró en “Tatler”: “No creo que nos sintamos famosos en absoluto”. De esta manera, demuestran que, pese a su origen aristocrático y su fama, ambos eligieron una vida basada en la discreción, el apoyo mutuo y el desarrollo profesional.