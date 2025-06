Empezó el fin de semana y la producción de La Noche de Mirtha anunció su correspondiente lista de invitados para la clásica mesaza de los sábados con la legendaria Mirtha Legand.

El sábado desde las 21.30 por eltrece, La Chiqui recibirá a la modelo Nicole Nuemann, quien recientemente fue madre de su cuarto hijo,Cruz,el primero con su marido, Manu Urcera.

Los invitados de Mirtha Legrand del sábado 7 de junio (Foto: captura de Instagram/@lamesazarg).

También estarán sentados junto a la conductora el médico y director general del SAME Alberto Crescenti, el periodista Daniel Santoro, Verónica Ojeda y su pareja, el abogado Mario Baudry, tras la nulidad del juicio anulado por la muerte de Diego Maradona.

MIRTHA LEGRAND SORPRENDIÓ AL REVELAR QUE TUVO QUE IR AL OCULISTA TRAS VER EL ETERNAUTA

Mirtha Legrand sorprendió al revelar en su programa de eltrece que tuvo que ir al oculista tras ver El Eternauta. La conductora tuvo como invitados a los protagonistas de la ficción y se los dijo en pleno aire.

“Yo vi hasta el cuarto (capítulo), me quedan dos por ver, p ero me encanta. Me quedaba viéndolo hasta las dos de la mañana, tres. Tuve que ir al oculista después”, contó la actriz y sus comensales estallaron de risa.

Mirtha Legrand.

Entonces, la Chiqui explicó: “¡En serio! No se rían. El doctor me dijo qué estaba haciendo yle dije que estaba viendo televisión. Ahí me respondió ‘¿en qué condiciones?, ¿lo ve con anteojos?’.Y cuando le dije que no, me dijo que me los ponga”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.