Mauricio D’Alessandro explicó en Puro Show cómo funciona la justicia Italiana frente a la figura de adulterio en medio del despliegue por el divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi en Milán.

“Uno tiende a creer que si te son infiel, uno puede hacer lo mismo o que el que fue infiel primero es el responsable del divorcio, pero mientras estas casado el deber de fidelidad es mutuo”, contextualizó el letrado.

Entonces, el abogado se explayó: “Porque él se haya ido con la China (Suárez) a algún lado no la habilita a Wanda a irse con Keita (Baldé), no se compensan las infidelidades y en todo casi si hubiera infidelidades de las dos partes, el derecho italiano prevee, como era antes en Argentina, divorcio por culpa de los dos”.

Fotos: Instagram (@mauroicardi y @wanda_nara)

“No le va a atribuir la culpa al que fue primero infiel. Los bienes que fueron divididos ya es cosa juzgada, es decir que no hay vuelta atrás”, remarcó D’Alessandro en diálogo con el programa de eltrece.

POR QUÉ A MAURO ICARDI NO LE CORRESPONDERÍA LA MITAD DE LA CASA QUE COMPRÓ WANDA NARA

A poco de queWanda Naradeslizara en las redes sociales que se compró una nueva mansión, enIntrusosrevelaron el motivo por el queMauro Icardi no tendría ningún derecho sobre la nueva adquisición de su ex.

“¿Por qué no le correspondería a Mauro la mitad de esa casa?”, indagó Karina Iavícoli Y Paula Varela detalló: “Me contaron que Icardi se asesoró por un escribano y es de público conocimiento que están separados desde el mes de diciembre porque lo han dicho y expuesto".

“Para la Justicia, si bien no está firmado el divorcio porque es en Italia, no le corresponde la mitad de los bienes desde el momento en que se hace de público conocimiento la separación mediática. Esto está visto por un escribano público, me dijeron”, remarcó la panelista.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.