El artista multiplatino Machine Gun Kelly, MGK, regresa hoy con “Cliché”, un himno animado compuesto y producido junto a sus amigos y colaboradores de toda la vida SlimXX, BazeXX y Nick Long.

A principios de esta semana, mgk lanzó una prereserva de la canción en su sitio web, donde adelantó el título del álbum. “Cliché” se estrenó en MTV Live, MTVU, MTV Biggest Pop y en las vallas publicitarias de Paramount Times Square.

Rebosante de emoción y un sonido cinematográfico, el video dirigido por Sam Cahill captura el irresistible lado despreocupado de mgk. Con inspiración de los años 90 y 2000, los fans se embarcan en un viaje nostálgico alternativo, creado por el famoso coreógrafo Sean Bankhead (Usher/Tate McRae). “Cliché” está a punto de convertirse en un favorito instantáneo del verano.

Previo al lanzamiento, mgk ha generado expectación con una serie de versiones reimaginadas, incluyendo el clásico “Iris” de Goo Goo Dolls, “Empty Out Your Pockets” de Juice WRLD y el icónico “Boulevard of Broken Dreams” de Green Day.

Cada versión ofreció un vistazo a la evolución artística y la profundidad emocional de mgk. Para aumentar la emoción, mgk encabezará el Vans Warped Tour del 30º Aniversario, con presentaciones en Washington, D. C. y Orlando, Florida.

Foto: gentileza de prensa.

La reconocida superestrella eclipsó las expectativas del género al lanzar el tema ampliamente difundido. El aclamado álbum Tickets to My Downfall en 2020. Este álbum de platino encabezó la lista Billboard 200 y se convirtió en su primer número 1. El álbum incluyó 18 canciones en la lista Hot Rock Songs. Los sencillos de platino “Bloody Valentine” y “My Ex’s Best Friend” alcanzaron el número 1 en la lista Alternative. Su siguiente álbum, un éxito de ventas, se convirtió en su segundo álbum en alcanzar el número 1 en la lista Billboard 200 y fue nominado al Grammy a “Mejor Álbum de Rock”.