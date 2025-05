Julieta Poggio habló con total sinceridad sobre su amor por Marcos Ginocchio, con quien compartió el encierro en Gran Hermano 2022, para luego confesar que, efectivamente, existió algo entre ellos y que eso le hizo vivir una etapa de profundo dolor emocional.

Invitada al programa Sería increíble, de Olga, Juli se sinceró sobre sus sentimientos por “El Primo” y las situaciones que atravesó tras salir del reality. “Estuve superenamorada y hasta obsesionada. Y él... que sé yo, capaz que yo le gustaba, pero no estaba en la misma que yo”, confesó sin rodeos.

En ese sentido, la ex “hermanita” aseguró que su desilusión amorosa coincidió con el pico de exposición mediática: “Lloraba, estaba muy mal. Fue mi peor momento”, explicó. “Yo estaba con todo lo que significó ese boom de cosas y además cortando un amor no correspondido que, pobrecito, no te culpo, Primo...”, señaló.

Marcos Ginocchio y Julieta Poggio (Foto: Telefe)

POR QUÉ JULIETA POGGIO CONSIDERA QUE ESTUVO “OBSESIONADA” CON MARCOS GINOCCHIO

“Hoy en día lo puedo ver y decir que yo también me comí toda esa película”, dijo Julieta, que confesó que mintió en varias oportunidades para protegerlo. “Eso yo lo hacía para cuidarlo a él hasta que un día dije ‘bueno, yo también soy dueña de mi verdad’. Lo confirmé cuando terminó, entonces fue como que vivió y murió en el mismo momento”, analizó.

Cuando los integrantes del ciclo de Olga le consultaron cómo es la personalidad real del ganador del reality, de quien se tiene una imagen de tipo tranquilo, Juli opinó: “Es por cómo es él. Él es cero, ¿viste? Entonces yo se lo respeto”.

Julieta Poggio y Marcos Ginocchio (Foto: Telefe)

Finalmente, recordó algunas de las cosas que llegó a hacer para estar cerca de él: “Todo disponible 24/7, al horario que sea”, dijo. “Nunca soy de estar atrás de pibes (…) pero él se iba de after y yo sí o sí me iba a ese after y no me iba hasta que él se iba. Hoy en día lo veo y digo ‘Julieta, claramente no quedabas bien haciendo eso‘”, cerró.

