Los madrileños vivieron una noche de terror tras el apagón eléctrico masivo que tiñó de negro a la ciudad.

Lo que afectó a Julieta Poggio, que está de viaje por España.

En primera persona, mediante un video que compartió en sus stories de Instagram, la artista contó cómo vivió esta situación fuera de serie que jamás olvidará.

Julieta Poggio habló del apagón en Madrid. Foto: IG | poggiojulieta

“Ayer hubo un apagón general en Madrid, fue una odisea, pasó ni bien llegamos al hotel”, contó Julieta, antes de revelar cómo está hoy la situación tras la falta de electricidad.

LA ODISEA DE JULIETA POGGIO EN MADRID POR EL APAGÓN MASIVO

Julieta Poggio contó cómo fue el “apagón general” en Madrid.

“Fue un apagón tremendo que dejó sin luz a tres países, no había señal ni forma de poder comunicarse. No te vendían comida, solo bebida, y lo único que encontramos fueron taxis, no Uber. Estuvimos todo el día comiendo papas fritas de paquete y birra, lo único que te vendían”, contó Julieta.

Además, reveló que cuando llegó al aeropuerto, este estaba colapsado. Sin embargo, logró viajar de Madrid a Palma, como lo tenía planeado.